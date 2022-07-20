Итоги дня: седьмой пакет антироссийских санкций, смена географических задач СВО, новый этап мировой истории
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 июля:
- Постпреды государств Евросоюза утвердили новый, седьмой по счету, пакет санкций против России. Они предусматривают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов более 50 новых граждан и юрлиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов.
- Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи. «При такой подаче невозможно отказаться!», — ответил он на предложение, поступившее от участницы форума «Большая перемена». Глава государства выразил надежду, что «общение с новым движением пойдет на пользу» ему и его коллегам.
- Также Владимир Путин объявил о начале «нового этапа в мировой истории». По его прогнозу, новая эпоха наступит, «как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей». В этой ситуации только подлинно суверенные государства смогут обеспечить высокую динамику роста, считает президент России.
- В Татарстане поступило свыше 16,5 тысячи заявок на догазификацию домовладений, из них приняли в работу более 11,5 тысячи. Без участия средств граждан газопровод доведен до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений.
- Ущерб по коррупционным и экономическим преступлениям в Татарстане за полгода превысил 34 миллиарда рублей. При этом его возмещение обеспечено на 90,1%.
- Недвижимость обанкротившегося ЗАО «Нурлатский сахар» оценили в 380 миллионов рублей. Конкурсный управляющий в отчете отметил, что большая часть зданий находится в удовлетворительном состоянии, вместе с тем на балансе предприятия есть списанные и разобранные объекты. Детали — в материале «Реального времени».
- По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане банкротами признали почти 3,5 тысячи физлиц и ИП, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим среди компаний и крестьянско-фермерских хозяйств Татарстана снижается число банкротов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Уголовное дело по статье УК РФ «Оправдание терроризма» против блогера Юрия Хованского прекратили в связи с истечением сроков давности. По данным следствия, он не позднее июля 2020 года «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности» исполнил песню о трагедии в «Норд-Осте». Адвокат заявлял, что Хованский спел ее в 2012 году.
- Замначальника отдела по Приволжскому району Казани ГУ МЧС России по Татарстану Динара Газизова отправили под домашний арест до 18 сентября. Его подозревают в получении взятки в 70 тысяч рублей. «Раскаиваюсь в содеянном», — заявил он в суде.
- Подростки со всей России этим летом должны были обучаться водолазному делу на городской спасательной станции в Феодосии, но, несмотря на все договоренности и выигранный президентский грант, военно-патриотический клуб на базу не пустили второй год подряд. К решению конфликта подключились военные общественные движения со всей страны, в том числе из Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».
- Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Он объяснил, что у него «нет мотивации играть еще один матч». При этом он «уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам.
- Казань вышла из топ-3 и заняла 5-е место в рейтинге уровня цифровизации городского хозяйства регионов России за 2021 год. Столица Татарстана уступила Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и Уфе.
- В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов, который входит в состав трассы Москва — Казань — Екатеринбург, началась укладка первого слоя асфальта. До конца дорожно-строительного сезона на 10 км дороги уложат 118 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
- С начала 2022 года в Татарстане на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республиканского бюджета выделили свыше 1,3 миллиарда рублей. Одна квартира обходится региону в среднем в 1,6 миллиона. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В ПАО «Татнефть» назначили заместителя генерального директора по цифровому развитию. Должность занял Евгений Звездин, ранее работавший начальником управления по развитию производственной системы в этой же компании.
- На рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани планируют направить еще 739 миллионов рублей из бюджета Татарстана. От подрядчика потребуется уложить щебень и армированные дорожные георешетки, установить наружную гидроизоляцию дренажных колодцев, насосной станции и водопроводов, а также возвести защитно-дренажное покрытие.
- В этом году сотовые вышки формата 4G построят лишь в 40 малонаселенных пунктах Татарстана вместо запланированного 61. На сегодняшний день их нет в 624 населенных пунктах республики. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Великобритании определились главные кандидаты на пост главы Консервативной партии и правительства страны. Бориса Джонсона могут заменить либо экс-министр финансов Риши Сунак, либо глава МИД Лиз Трасс.
Ключевые события 147-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Географические задачи специальной военной операции России изменились — теперь это не только ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Одна из причин — поставки Киеву американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Лавров предупредил, что если Запад поставит Украине дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии.
- Минобороны России сообщило о нанесении удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре (ДНР). В результате уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов. В Одесской области ликвидирована пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США.
- Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в Одесской области — там готовили резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 военнослужащих и свыше 10 единиц иностранной военной техники, отчитались в Минобороны России.
- За сутки в ходе контрбатарейной борьбы ВС России поражены пять взводов РСЗО «Град», шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30. Также ликвидировано восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами и два склада с горючим, проинформировали в Минобороны страны.
- В воздушном бою уничтожены два украинских МиГ-29 и Су-25. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника, а также перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», следует из сводки Минобороны России.
- Конфликт на Украине находится на решающем этапе, считает министр обороны США Ллойд Остин. Американская сторона намерена продолжать оказывать помощь киевскому режиму.
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Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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