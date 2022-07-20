В Казани на рекультивацию иловых полей выделят еще 739 миллионов рублей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани. Начальная цена контракта — 739 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

Рекультивацию необходимо произвести на иловых полях в Приволжском районе Казани в жилом массиве «Победилово». В перечень работ входит: укладка щебня и армированной дорожной георешетки, установка наружной гидроизоляции дренажных колодцев, насосной станции и водопроводов, а также возведение защитно-дренажного покрытия.

В общих указаниях к работе говорится, что вся дренажная система состоит из пластового дренажа, выполненного по всей площади карт, и горизонтального трубчатого дренажа, находящегося по периметру. Перед складированием геотуб и устройством дренажно-гидроизоляционных слоев выполняется укрепление основания. Работы по укреплению начинаются после выемки илового осадка до проектных отметок дна котлована.

Фото: скриншот проектной документации

Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 28 июля. Итоги подведут 1 августа, следует из документации на портале госзакупок.

В конце июня на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений выделили 636,1 млн рублей. Если завершить до 30 ноября 2023 года.



В середине июля первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов заявил, что реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 36%, рекультивация иловых полей — на 10%. Он напомнил и о рекультивации Самосыровского полигона, которая выполнена на 37,5%.



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Максим Кокунин