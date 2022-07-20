Программа газификации продолжает тормозиться в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане поступило свыше 16,5 тысячи заявок на догазификацию домовладений, из них приняли в работу более 11,5 тысячи. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Казань».

Заключили более 9 тысяч договоров на подключение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения.

Без участия средств граждан газопровод доведен до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По программе догазификации планируется подключить более 18 тысяч домовладений.

В начале июня начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артем Алексеев сообщал, что по программе бесплатной догазификации в Татарстане подключили 600 домовладений.



В марте сообщалось, что общий объем финансирования программы социальной догазификации в Татарстане, по предварительным подсчетам, составляет 4 миллиарда рублей. Тогда по программе социальной догазификации в Татарстане подключили лишь 240 домохозяйств из планируемых 18 тысяч.

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Татьяна Леухина