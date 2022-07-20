МИД России: географические задачи российской спецоперации изменились

Географические задачи спецоперации России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT.

По его словам, теперь это не только ДНР и ЛНР. Глава российского МИДа подчеркнул, что, если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии, передает RT.

Он назвал спецоперацию России на Украине неизбежной.

— Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже все было объявлено: неизбежность, — заявил Лавров, добавив, что даже испытал «облегчение».

В конце июня дипломат отмечал, что при возобновлении переговоров с Киевом Москва будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль украинских властей.

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Татьяна Леухина