Недвижимость обанкротившегося Нурлатского сахарного завода оценили в 380 млн рублей

Самыми ценными активами оказались принадлежащие предприятию земельные участки

Обанкроченное ЗАО «Нурлатский сахар» прошло процедуру оценки имущества. Конкурсный управляющий Аделина Зайнуллина в отчете отметила, что большая часть зданий находится в удовлетворительном состоянии, вместе с тем на балансе предприятия есть списанные и разобранные объекты. Подробности — в материале «Реального времени».



Заводу принадлежат 86 зданий и восемь земельных участков

Нурлатский сахарный завод, признанный банкротом в ноябре прошлого года, подсчитал стоимость имущества предприятия. Рыночная стоимость 86 объектов недвижимости и восьми земельных участков, по оценке экспертов, составляет 380,6 миллиона рублей. Из них здания и различные сооружения оценены в чуть более 102 миллиона рублей, а цена земельных участков составляет примерно 278,5 миллиона рублей.

По данным оценочной экспертизы, земельные участки, принадлежащие компании «Нурлатский сахар», не подвержены физическому износу, а большинство зданий на момент оценки находятся в удовлетворительном состоянии и требуют проведения ремонтных работ.

В начале ноября 2021 года Арбитражный суд Татарстана возбудил дело о банкротстве «Нурлатского сахара». С заявлением о признании завода несостоятельным выступил акционерный коммерческий банк «Ак Барс» — из-за долга в 236,5 миллиона рублей. В итоге Арбитражный суд Татарстана признал «Нурлатский сахар» банкротом. В отношении завода ввели конкурсное производство.

Кредиторы обанкроченного закрытого акционерного общества «Нурлатский сахар» заявили требования в размере 426,5 миллиона рублей. Они просят включить их в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника. Сумму требований в размере 424,5 миллиона рублей предъявило КФХ Ахтяма Сулейманова. Компания «Продагро» заявила требования в размере почти 1,3 млн рублей, а ЗАО «Нурлатский элеватор» — 731,5 тысячи рублей.

В пандемийный 2020 год денежный поток ушел в минус уже на 14,7 миллиона рублей. Фото nurlat-tat.ru

Владельцы менялись и вкладывались средства

Это не первое банкротство в истории предприятия — в 2001 году по инициативе Минфина РТ была инициирована та же процедура. Затем вновь созданное предприятие «Нурлатсахар» было продано с торгов малой нефтяной компании «Татнефтепром-Зюзеевнефть» за 39—40 млн рублей. После заводом стала владеть группа компаний «Разгуляй», владелец которой намеревался вложить в его реконструкцию около 1,5 млрд рублей, однако за 7 лет руководства так и не смог реализовать свои планы. Известно, что в 2008 году компания «АгроИнвест», выкупившая завод после «Разгуляя» примерно за 30—40 миллионов долларов, вложила в его реконструкцию 680 млн рублей.

В декабре 2021 года «Реальное время» уже рассказывало о том, что обанкротившийся «Нурлатский сахар» начал процедуру добровольной ликвидации. ЗАО «Нурлатский сахар» зарегистрировали в ноябре 2003 года. Уставный капитал завода, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», превышает 157 миллионов рублей.

Дела не сахар

При этом история развития ЗАО «Нурлатский сахар» началась еще в далеком 1953-м. По сути, завод является родоначальником развития сахарной промышленности в республике. В ноябре 1958-го предприятие ввели в эксплуатацию, и за первый месяц работы ему удалось выпустить 108 центнеров сахарного песка. В 2011—2013 годах завод прошел реконструкцию, которая позволила увеличить его производительность. Однако в дальнейшем предприятие разорилось. Его неконкурентоспособность признал и президент Татарстана Рустам Минниханов:



— Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше неконкурентоспособный. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены. Также нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов, — говорил он в феврале 2020 года на заседании совета Нурлатского района.

Уже весной 2020 года на заводе был сокращен рабочий день, началась консервация предприятия. Количество сотрудников в штате сахарного завода тоже постепенно уменьшалось.

С 2019 года чистая прибыль предприятия ушла в минус. При этом выручка завода от продаж в последние годы была в плюсе, хотя и имела тенденцию к снижению. В 2020-м она оценивалась в 617 миллионов рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль завода в 2020 году приняла отрицательное значение и составила минус 377,5 миллиона рублей.

Неконкурентоспособность завода признавал и президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Вместе с падением чистой прибыли в последние два года наблюдался отрицательный рост и чистых активов. В допандемийном 2019-м они ушли в минус на 20,6 миллиона рублей, а в 2020-м — на 398 миллионов. Аналогично обстояли дела и с денежным потоком. В 2019-м, до коронакризиса, он оценивался в 1,5 млн рублей со знаком «минус». В пандемийном 2020 году денежный поток ушел в минус уже на 14,7 миллиона рублей. К слову, отрицательным он был и в 2017 году — сразу на 13,4 млн рублей. Доходы «Нурлатского сахара» рухнули с почти 1,7 миллиарда рублей в 2017-м до 630 миллионов в 2020 году. Расходы уменьшились, но не так резко, как доходы: с 1,7 миллиарда рублей в 2017-м до 1 миллиарда в пандемийном году.

