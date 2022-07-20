Уфа обогнала Казань в рейтинге «IQ городов»

Фото: Максим Платонов

Казань заняла 5-е место в рейтинге уровня цифровизации городского хозяйства регионов России за 2021 год, подготовленном Минстроем страны. Столица Татарстана уступила Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и столице соседней Башкирии — Уфе.

IQ Казани оценили в 85 баллов. Уфа опередила ее на 1,7 балла — ее IQ составил 86,7 балла. У Москвы он оценивается в 117,16 балла, у Санкт-Петербурга — в 98,13 балла, у Нижнего Новгорода — в 88,26 балла.

Рейтинг крупнейших городов, к которым отнесена столица Татарстана, представлен 15 городами. В топ-10 вошли Красноярск, Волгоград, Челябинск, Воронеж и Пермь. Следом идут Екатеринбург, Самара, Омск, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Как рассказали в Минстрое России, оценка уровня цифровизации городов проводилась по 47 показателям. Они были сгруппированы по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что по итогам 2019 года Казань входила в топ-3 рейтинга «IQ городов». Тогда столица республики уступила лишь Москве и Екатеринбургу.

По итогам 2020 года Казань также входила в тройку лидеров среди крупнейших городов России. Столицу Татарстана в пандемийный год опередили Москва и Воронеж.

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Татьяна Демина