Пограничники Татарстана vs коммерсанты Феодосии: «Обучение на берегу Камы или Волги не организуешь»

Компания, занимающаяся прокатом надувных бананов, не поделила пирс с военно-патриотическим клубом

Фото: Александр Дьяченко

Подростки со всей России этим летом должны были получить возможность обучаться водолазному делу на городской спасательной станции Феодосии. Однако несмотря на все договоренности и выигранный президентский грант, военно-патриотический клуб на базу не пустили второй год подряд. К решению конфликта подключились военные общественные движения со всей страны, в том числе из Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

«Коммерсантам превыше всего деньги, а молодежь воспитывать им не нужно»

История конфликта тянется с июня 2021 года. Председатель «Союза пограничников Крыма» и руководитель «Центра морской подготовки «Варяг» Александр Дьяченко пытался организовать обучение юных водолазов на учебно-тренировочной базе в Феодосии. Однако там же работала частная компания по прокату плавсредств, с которой военно-патриотическому клубу договориться не удалось. Прокатчики уверяли, что несовершеннолетним водолазам небезопасно находиться в одной акватории с маломерными судами.

Председатель «Союза пограничников Крыма» и руководитель «Центра морской подготовки «Варяг» Александр Дьяченко пытался организовать обучение юных водолазов на учебно-тренировочной базе в Феодосии

В конце августа прошлого года все меры безопасности были приняты, договоренности — достигнуты, однако в этом году конфликт разгорелся с новой силой — представителей военно-патриотического клуба вновь не пустили на базу, даже несмотря на то, что обучение было согласовано и с мэрией Феодосии. Ситуация возмутила занимающихся военно-патриотическим воспитанием общественников, которые били тревогу еще в прошлом году. По мнению председателя общественной организации ветеранов пограничных войск Мостовского района Краснодарского края Александра Ждамирова, коммерсанты для администрации Феодосии более выгодны, чем занятия для детей.

— Человек бескорыстно занимается детьми. Они делили один пирс. На одной части Дьяченко работал с детьми, а на другой были коммерсанты, которые сдавали напрокат надувные бананы, бублики и прочее. Так вот эти коммерсанты, видимо, через администрацию просили закрыть клуб. В конце августа на совещании в администрации решили, что раз в том году уже был конец сезона, пусть в следующем году приезжает, без проблем. Но в первой декаде июня этого года, когда Дьяченко приехал на базу с детьми, его не пустили, сказали, мол, тут твоего ничего нет, хотя у него там оборудование и личное имущество в кабинете. Коммерсантам превыше всего деньги, а молодежь воспитывать им не нужно, — заявил он.

«Администрации Феодосии мы не верим»

Помощи от администрации города получить не удалось, поэтому Александр Дьяченко принял решение реализовать президентский грант в Коктебеле, обучать детей там. Тем не менее происходящее в Феодосии заставило объединиться многие военные общественные организации, которые пытаются разобраться в причинах отказа. Александр Ждамиров рассказал «Реальному времени», что администрация Феодосии в нынешнем году не поспособствовала решению конфликта, письма были направлены в вышестоящие органы Крыма:

— Мы подняли пограничников всей России. Написали письма, пришел ответ от зампредседателя Совета министров Республики Крым, который, как мы считаем, просто отписка: «Мы направили ваше письмо для решения конфликта в администрацию Феодосии». То есть замкнутый круг. Администрации Феодосии мы не верим. Для нас дети превыше всего, хотим, чтобы нас услышали. Александр Дьяченко имеет лицензию на это обучение, он выиграл президентский грант на это дело, он же не просто мужик с улицы!

Общественники останавливаться не планируют. По словам Александра Ждамирова, если вопрос не будет решен на уровне руководства Крыма, следующим адресатом для писем станет администрация президента России. «Реальное время» направило запрос в администрацию Феодосии, однако на момент публикации материала ответа не последовало, комментарий будет опубликован по получении.

Александр Ждамиров: «Написали письма, пришел ответ от председателя Совета министров Республики Крым, который, как мы считаем, просто отписка: «Мы направили ваше письмо для решения конфликта в администрацию Феодосии». То есть замкнутый круг»

«Такое обучение на берегу Камы или Волги не организуешь»

Обучаться водолазному делу и спасению людей в Феодосии могли и курсанты из Татарстана, об этом «Реальному времени» рассказал председатель «Содружества пограничников» Татарстана Альберт Сулейманов:

— В Казани, в Татарстане есть кадетские школы, в целях обучения мы планируем отправлять ребят туда. Сейчас важно сначала разобраться с проблемой. У нас есть пограничное братство, которое следит за этим вопросом.

Обучаться водолазному делу и спасению людей в Феодосии могли и курсанты из Татарстана, об этом «Реальному времени» рассказал председатель Содружества пограничников Татарстана Альберт Сулейманов. Фото: Дмитрий Резнов

Альберт Сулейманов отмечает, что в решении вопроса заинтересованы многие общественные движения. Для обучения водолазов Крым подходит идеально, даже крупные реки Татарстана не сравнятся с полуостровом как площадки для подготовки.

— В Крыму есть все оборудование для подготовки, инфраструктура, катера, те же акваланги. Такое обучение на берегу Камы или Волги не организуешь. Это узкая направленность, как спецназ.