В «Татнефти» назначили заместителя генерального директора по цифровому развитию

Заместителем генерального директора ПАО «Татнефть» по цифровому развитию назначен Евгений Звездин. Об этом сообщается в telegram-канале компании.

Звездин родился в 1980 году. В 2004 году окончил АГНИ по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», в 2012-м — КФУ по специальности «Финансы и кредит».

Фото: tatneft.ru

В «Татнефти» начал работать в 2004 году оператором по исследованию скважин ЦПРС НГДУ «Ямашнефть». С 2004 по 2007 год — геолог цеха по поддержанию пластового давления этого же управления, в 2007—2009 годы — инженер службы инвестиций «Ямашнефти».

В 2009 стал начальником отдела экономического анализа проектного офиса по развитию производственной системы «Татнефти», в 2015—2016 годы был назначен руководителем этого же проектного офиса. С 2016 года возглавлял управление по развитию производственной системы ПАО «Татнефть».

Вчера «Реальное время» сообщало, что очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть» состоится 26 июля. На нем рассмотрят вопрос об избрании председателя совета директоров компании.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина