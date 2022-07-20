В Татарстане насчитывается 624 населенных пункта, где нет мобильного интернета — это много или мало?

В Татарстане на данный момент насчитывается 624 населенных пункта, где нет возможности пользоваться мобильным интернетом — там нет связи 4G.

В этом году сотовые вышки формата 4G построят лишь в 40 малонаселенных пунктах Татарстана вместо запланированного 61.

— Мы планируем в первом квартале 23-го года наверстать упущенное. В целом как будто небольшой перенос происходит, но общий объем программы мы, конечно, реализуем, — сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, объем инвестиций в развитие инфраструктуры сотовой связи в этом году будет меньше, чем в предыдущие. Среди причин — геополитические события, санкции и нарушение логистики.



В Татарстане по состоянию на июль 2022 года насчитывается 624 населенных пункта без 4G — это:

20,25% от числа всех населенных пунктов Татарстана — их по состоянию на 21 января 2020 года 3 082.

от числа всех населенных пунктов Татарстана — их по состоянию на 21 января 2020 года 3 082. Столько было почти год назад — о таком же количестве не подключенных к интернету населенных пунктов Татарстана говорил в августе 2021 года замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

почти год назад — о таком же количестве не подключенных к интернету населенных пунктов Татарстана говорил в августе 2021 года замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев. В 1,7 раза больше , чем в Карелии — там интернет отсутствует в 363 населенных пунктах.



, чем в Карелии — там интернет отсутствует в 363 населенных пунктах. 31,17% от общего числа малых населенных пунктов России, которые до конца года будут обеспечены сетью 4G в рамках программы устранения цифрового неравенства, — всего их 2 002.

от общего числа малых населенных пунктов России, которые до конца года будут обеспечены сетью 4G в рамках программы устранения цифрового неравенства, — всего их 2 002. В 1,8 раза больше , чем в Иркутской области — в прошлом году там сообщили, что в 332 населенных пунктах нет мобильной связи и интернета.

, чем в Иркутской области — в прошлом году там сообщили, что в 332 населенных пунктах нет мобильной связи и интернета. В 3,2 раза больше , чем в Коми — там мобильного интернета нет в 194 населенных пунктах.

, чем в Коми — там мобильного интернета нет в 194 населенных пунктах. На 44 больше , чем в Марий Эл в 2020 году — тогда в соседнем с Татарстаном регионе насчитали 580 населенных пунктов без интернета.



Дарья Пинегина