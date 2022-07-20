На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов приступили к укладке асфальта

В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который входит в состав трассы Москва — Казань — Екатеринбург, сегодня началась укладка первого слоя асфальта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Дорожники приступили к укладке верхнего слоя основания толщиной 11 см — первого из трех слоев асфальтобетона на дороге первой категории, — уточнил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. По его словам, до конца дорожно-строительного сезона на 10 км обхода Нижнекамска и Челнов уложат два слоя асфальта — 118 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Хуснуллин напомнил, что обход строится в три этапа. Основные работы на данный момент ведутся на втором, сообщила пресс-служба правительства России.

На объекте устроено 1,235 млн кубометров насыпи, разработано 1,256 млн кубометров выемки. Общая готовность земляного полотна на втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов составляет 50%.

На протяжении трех этапов создания обхода предусмотрено строительство четырехполосной дороги категории IБ, 11 путепроводов, десяти мостов, шести транспортных развязок и трех пересечений на разных уровнях. Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов — 81 км.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день на строительстве объекта задействованы 338 человек и 377 единиц техники. Завершить работы планируется к октябрю 2024 года.

Напомним, в конце июня «Главгосэкспертиза» утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. К работам на объекте должны приступить сразу после заключения государственного контракта.



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Татьяна Демина