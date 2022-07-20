Карлсен отказался от борьбы за мировую шахматную корону с Непомнящим

Фото: Максим Платонов

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, сообщает chess24.com.



— У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам, — сказал Карлсен.

Он упомянул, что встречался с генеральным директором Международной шахматной федерации Эмилем Сутовским и президентом Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем, чтобы озвучить им соответствующее решение.

Непомнящий стал победителем турнира претендентов, который завершился 4 июля. После отказа Карлсена в матче за мировую шахматную корону Непомнящий должен сыграть с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.

В декабре прошлого года Магнус Карлсен выиграл у россиянина Яна Непомнящего черными фигурами в 11-й партии матч за мировую шахматную корону. Непомнящий допустил серьезную ошибку на 23-м ходу, и она дала Карлсену значительное преимущество. Россиянин сдался на 50-м ходу.



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Маргарита Головатенко