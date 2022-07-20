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Уголовное дело против Юрия Хованского прекратили в связи с истечением сроков давности

16:19, 20.07.2022
Уголовное дело против Юрия Хованского прекратили в связи с истечением сроков давности
Фото: vk.com/hova

Второй окружной военный суд прекратил дело в отношении Юрия Хованского в связи с истечением сроков давности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Хованского обвиняли в оправдании терроризма, защита блогера просила суд прекратить его дело по срокам давности. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее обвинение изменили с публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей на публичное оправдание терроризма. Блогеру грозило до семи лет лишения свободы.

Адвокат Хованского заявляла, что блогер признал вину частично. Она упоминала, что у Хованского не было намерений выставлять на YouTube песню о теракте на Дубровке, за которую на него и возбудили уголовное дело.

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Маргарита Головатенко
Общество

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