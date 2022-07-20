Казанский суд отправил покаявшегося во взятке офицера МЧС под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

До 18 сентября под домашний арест водворен замначальника отдела по Приволжскому району Казани ГУ МЧС России по Татарстану Динар Газизов. Такое решение принял Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома, передает журналист «Реального времени».



Газизова подозревают в получении взятки в 70 тысяч рублей. На суд его привезли с вещами, однако заключения под стражу следователь 2-го отдела Следкома по РТ Ильнар Гайнуллин не просил — ходатайствовал о домашнем аресте.

На заседании суда подтвердилась информация — после задержания 18 июля в собственном кабинете сотрудниками ФСБ офицер МЧС признал вину.

«Раскаиваюсь в содеянном», — заверил он суд.

Фото: mchs.tatarstan.ru

По версии Следкома, Газизов проводил проверку после пожара на улице Магистральной и выявил нарушения пожарной безопасности у фирмы-погорельца, после чего предложил директору решить вопрос за незаконное вознаграждение. Чтобы компания не получила крупный административный штраф, представитель МЧС посоветовал сфальсифицировать задним числом документ о назначении ответственного за соблюдение требований безопасности. Ведь штрафные санкции для физлица значительно ниже.

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Ирина Плотникова