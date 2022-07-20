34 млрд рублей составил ущерб по коррупционным и экономическим преступлениям за полгода в Татарстане

В МВД Татарстана оценили ущерб по уголовным делам в сфере экономики и борьбы с коррупцией. С начала года он составил более 34,6 млрд рублей. Эту цифру озвучили сегодня на выездной коллегии ведомства по итогам полугодия, она проходит в Тетюшах, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД республики.



При этом возмещение ущерба обеспечено на 90,1%, подчеркнули в ведомстве.

В полиции фиксируют сокращение количества зарегистрированных изнасилований (-69,7%), грабежей (-6,7%) и краж (-5,6%). Причем краж с банковских счетов стало меньше почти на треть. На четверть сократилось число зарегистрированных фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва.

Фото: Максим Платонов

Всего за шесть месяцев в Татарстане зарегистрировано более 27 тысяч преступлений, из них каждое третье — из категории тяжких и особо тяжких.

Напомним, по состоянию на май 2022 года Татарстан занимает первое место среди регионов России по количеству зарегистрированных преступлений о даче взятки — 236. Этот показатель республики в 1,6 раза выше Москвы (145), которая находится на втором месте.

Фактов получение взятки меньше — 173. Но Татарстан все равно находится на втором месте среди регионов России.

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Ирина Плотникова