Квартира для сироты обходится Татарстану в среднем в 1,6 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

С начала года на покупку жилья детям-сиротам Татарстан выделил 1,3 миллиарда

С начала 2022 года в Татарстане на приобретение жилья для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из республиканского бюджета выделили свыше 1,3 миллиарда рублей, подсчитало «Реальное время». Средства распределены на четыре закупки.



В общей сложности на 1,3 миллиарда рублей Татарстан в 2022 году закупает 812 жилых помещений для сирот. Таким образом, одна квартира обходится республиканскому бюджету в среднем в 1,6 миллиона рублей.



Поиском подрядчиков традиционно занимается Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. На сегодняшний день ведомство уже определилось с подрядчиком по трем тендерам на приобретение жилья детям-сиротам — им стала некоммерческая организация «Госжилфонд при президенте Татарстана». Четвертая закупка находится в активной фазе.

Фото: Олег Тихонов

Требования к жилым помещениям предъявляются одинаковые — площадь не менее 24, но не более 36 «квадратов». Они должны иметь отдельную кухню с раковиной, санузел с сантехникой, окна и двери. Предоставленные квартиры должны быть пригодны для проживания, с чистовой отделкой. Допускается свободная планировка комнат.

Стоит отметить, что за указанную цену в 1,6 миллиона за одну квартиру на одном из сайтов объявлений можно купить только комнату площадью до 20 кв. метров.

Более 420 квартир за почти 664 миллиона

Один из последних тендеров на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объявили 20 июля. Начальная цена контракта — свыше 663,7 миллиона рублей.



За эту сумму планируется приобрести 423 жилых помещения. Таким образом, стоимость одного объекта оценивается почти в 1,57 миллиона рублей.

Большую часть квартир — 372 — приобретут в Казани. Еще 27 квартир купят для сирот в Нижнекамском районе Татарстана, 12 — в Тукаевском районе, 10 — в Кукморском районе. По одной квартире планируют приобрести в Лениногорском и Чистопольском районах.

Фото: Ринат Назметдинов

Подрядчик должен передать жилые помещения до 20 декабря 2022 года, следует из данных на портале госзакупок.

Приобретением квартир занимается Госжилфонд при президенте Татарстана

В апреле на приобретение жилья для детей-сирот из бюджета Татарстана выделяли 178,8 миллиона рублей. На эту сумму планировалось купить 114 жилых помещений в Казани.

В марте Минземимущество Татарстана объявило аналогичный тендер с начальной ценой контракта почти в 205,56 миллиона рублей. В ходе закупки эта сумма уменьшилась на 1,5%, до 202,4 миллиона.

На эту сумму приобрели 131 квартиру. Из них 72 — в Лаишевском районе Татарстана, 37 — в Чистопольском районе, десять — в Набережных Челнах. По шесть квартир купили в Нурлатском и Сабинском районах.

Фото: Ринат Назметдинов

Первый в 2022 году тендер на приобретение жилья для детей-сирот в Татарстане объявили в феврале. Начальная цена контракта составляла 280,4 миллиона рублей. В ходе закупки сумма осталась неизменной. На нее приобрели 144 квартиры, из которых 48 — в Казани, еще 96 — в Набережных Челнах.

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Татьяна Демина