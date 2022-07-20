В Татарстане выросло число банкротств граждан и ИП, но сократилось среди компаний

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в нем, в этом году стали чаще банкротиться. По итогам первого полугодия статусом банкрота Арбитражный суд наделил почти 3,5 тысячи таких субъектов, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время». Вместе с этим среди компаний и крестьянско-фермерских хозяйств Татарстана зафиксировано снижение числа субъектов, признанных банкротами.

Число банкротов среди граждан и ИП подскочило почти на 60%

За первые шесть месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 3 486 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с первым полугодием прошлого года их число подскочило на 56,6%, следует из данных Федресурса.

Напомним, по российскому законодательству решение о введении реализации имущества принимается арбитражным судом в случае признания гражданина банкротом. Она вводится на срок не более чем шесть месяцев, но может продлеваться.

Из 3 486 граждан и ИП, признанных в Татарстане банкротами в первом полугодии, большая часть получила этот статус во втором квартале — 1 861. В отношении остальных реализацию имущества арбитражный суд ввел в январе — марте.

Фото: Максим Платонов

Татарстан замкнул топ-10 рейтинга регионов России по количеству физлиц и ИП, признанных банкротами в первом полугодии. В топ-5 вошли Московская область (6 058), Москва (5 664), Краснодарский край (5 660), Башкирия (5 114) и Свердловская область (5 074). В десятке оказались также Санкт-Петербург, Самарская, Ростовская и Челябинская области.

По количеству зарегистрированных в первом полугодии сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и ИП Татарстан занял третью строчку среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Лидером стала соседняя Башкирия, где число банкротов выросло больше чем на 5 тысяч. На втором месте расположилась Самарская область, обогнав Татарстан почти на 900 банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей.

Рейтинг регионов ПФО по количеству сообщений о введении судами реализации имущества в отношении граждан и ИП по итогам первого полугодия 2022-го сложился следующим образом:

Башкирия — 5 114 (+46,1%);

Самарская область — 4 370 (11,4%);

Татарстан — 3 486 (56,6%);

Саратовская область — 2 750 (28,1%);



Нижегородская область — 2238 (+9,9%);

Оренбургская область — 2 105 (51%);

Пермский край — 1 975 (+32,6%);



Пензенская область — 1 849 (+30,4%);

Ульяновская область — 1 788 (+25,4%);

Удмуртия — 1 574 (+71,1%);

Чувашия — 1 038 (+74,5%);

Кировская область — 571 (+23,6%);



Мордовия — 562 (+14,2%);

Марий Эл — 374 (+40,6%).

Фото: Максим Платонов

Число банкротов среди граждан и ИП увеличилось в первой половине года и в целом по России. Прирост к январю — июню 2021-го составил 37,8% — 121 313 и 88 032 сообщений о введении судами реализации имущества соответственно.

Число банкротств компаний снизилось в большинстве регионов ПФО

Обратную динамику по итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане зафиксировали в части банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. За первые шесть месяцев в республике зарегистрировали 124 сообщения об открытии конкурсного производства в отношении этих субъектов, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Большая часть банкротств татарстанских юрлиц и КФХ пришлась на первый квартал года. За январь — март в республике поступило 66 сообщений об открытии конкурсного производства в их отношении, в то время как за апрель — июнь — 58.

Фото: Максим Платонов

Среди российских регионов Татарстан оказался на шестой строчке по количеству открытых конкурсных производств. Республику обогнали Москва (1099), Московская область (436), Санкт-Петербург (420), Краснодарский край (178) и Свердловская область (157).

В Приволжском федеральном округе Татарстан по итогам первых шести месяцев 2022-го занял первое место по количеству сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ. Республика — единственный регион, где их число превысило отметку в 100 банкротств.

Снижение количества сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ по итогам первого полугодия относительно января — июня 2021 года зарегистрировано в большинстве регионов ПФО. Исключения — Мордовия, где их число подскочило на 83%, Оренбургская и Саратовская области, а также Пензенская область, в которой банкротами признали столько же компаний и КФХ, сколько и за первые шесть месяцев прошлого года.

Фото: Максим Платонов

Рейтинг регионов ПФО по количеству сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ по итогам января — июня этого года выглядит следующим образом:

Татарстан — 124 (-24,8%);

Самарская область — 90 (-21,7%);

Башкирия — 87 (-14,7%);



Нижегородская область — 83 (-25,2%);

Саратовская область — 66 (+17,9%);

Оренбургская область — 55 (+52,8%);

Пермский край — 48 (-18,6%);



Мордовия — 33 (+83,3%);



Ульяновская область — 31(-27,9%);

Удмуртия — 25 (-39%);

Пензенская область — 23 (0%);



Кировская область — 17 (-26,1%);

Чувашия — 16 (-56,8%);



Марий Эл — 5 (-58,3%).

В целом по России в первом полугодии 2022 года открылось 5 191 конкурсное производство в отношении юрлиц и КФХ. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Татьяна Демина