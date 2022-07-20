Путин согласился возглавить Наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи. Об этом пишет ТАСС.

На прошлой неделе глава государства подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России.

Замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который, по данным СМИ, может возглавить новое движение, отмечал, что подписанный закон стал итогом совместной большой работы:

— Региональные и федеральные органы власти, общественные институты, родители, а главное, дети — никто не остался в стороне. Впереди еще больше работы вместе с детьми и молодежью, — писал он.



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Татьяна Леухина