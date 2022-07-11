Итоги дня: версии о затонувшем судне, российское гражданство всем украинцам, внеочередное заседание Госдумы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 11 июля:
- Главная версия вчерашнего затопления прогулочного судна вблизи Аракчино в Татарстане — перегруз и технические неисправности. Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, максимальная вместимость судна «Казанец-1» проекта 211100 1994 года составляла 15 человек, тогда как на борту находилось 35 человек. О том, почему происходят трагедии на воде и как их можно избежать, «Реальному времени» рассказал капитан туристического теплохода «Арабелла», организовавший операцию по спасению пассажиров и членов экипажа «Булгарии» в 2011 году Роман Лизалин.
- Председатель Следственного России Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с затонувшим судном вблизи поселка Аракчино 10 июля.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке жителям Украины. В таком формате его уже могут получить жители Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.
- Самыми востребованными специальностями в вузах Казани стали экономика и управление, образование и педагогика, информатика и юриспруденция. Более 20 тысяч бюджетных мест выделено на новый учебный год. Это на 3 тысячи больше, чем на прошедший.
- По факту получения двухлетним ребенком химических ожогов бедер и голеней первой-третьей степени в нижнекамском парке «Семья» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Мальчик 7 июля упал в лужу с жидкостью рядом с киоском по продаже кукурузы.
- Свердловский суд Перми на два месяца арестовал четырех мужчина, задержанных в Казани — они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они похитили почти 13 миллионов рублей у матери военнослужащего, погибшего на Украине.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал продолжить работу по укреплению в республике коллективного иммунитета против COVID-19 и активизировать прививочную кампанию. «Мы видим что происходит в Турции, Италии, других местах концентрации туристов — там ситуация идет не в сторону стабилизации, а напротив», — указал он.
- Также президент Татарстана поручил усилить меры пожарной безопасности, так как жара привела к росту происшествий на воде и обострению ситуации с пожарами. На водных объектах республики за неделю погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. С начала года утонули 25 татарстанцев, в том числе семеро несовершеннолетних.
- В Набережных Челнах на Каме утонул 16-летний подросток — он решил сплавать за мячиком, заплыл за буйки и пропал из виду. Прокуратура организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. По итогам надзорных мероприятий решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.
- В России появится федеральный реестр долгостроев. По задумке властей, это позволит активизировать процесс перевода объектов в число готовых и решать все формальные вопросы в оперативном порядке.
- Московский Кремль анонсировал встречу президентов России и Турции — сегодня Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», в том числе экономическое сотрудничество стран, а также ситуацию на Украине.
- В ближайшие дни суд рассмотрит дело о пассажирском «ОМ» судоходной компании «Татфлот», оказавшемся под водой — «утопленник» пребывает там уже больше двух лет. Компания была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в 150 тыс. рублей, а также оштрафовало на 46,9 млн рублей за загрязнение Волги.
- В первом полугодии 2022-го в Казани выдали 83 разрешения на строительство. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего в столице Татарстана за первые шесть месяцев этого года выдано 1 033 разрешительных документа.
- В январе-июне этого года в Казани введено в эксплуатацию 594 479 кв. м жилья. Это 62% от годового плана — 956 тыс. «квадратов».
- В Казани вновь произошел пожар в «Соболевских номерах» на улице Коротченко, 26. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Никто не пострадал. В 2020 году в здании произошел пожар на площади 200 кв. метров.
- Совет Государственной думы проведет 15 июля внеочередное пленарное заседание. На нем парламентарии планируют рассмотреть меры поддержки российской экономики, а также инициативы по социальной защите граждан и военнослужащих. Законопроекты, связанные с этим вопросом, Госдума не хочет оставлять на осеннюю сессию.
- Инженерный центр с опытно-промышленным производством ХК «Инвэнт» в селе Столбище выкупил казанский предприниматель Ленар Шайдуллин. Производственный комплекс обанкротившегося холдинга Эльбека Сафаева ушел с повторных торгов за 75 млн рублей. Здесь базировалась компания АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий», в отношении которой осенью ввели процедуру наблюдения. Детали — в материале «Реального времени».
- Этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — культурный код» в Казани подешевел в полтора раза. В этом году на его организацию и проведение готовы потратить 10 миллионов рублей. В прошлом году на него потратили 15 миллионов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ключевые события 138-го дня специальной военной операции России на Украине:
- По данным Минобороны России, в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в Днепропетровской области ликвидированы хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня Himars, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
- Высокоточным оружием наземного базирования у Часового Яра (ДНР) ликвидирован пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено свыше 300 националистов, рассказали в Минобороны России.
- ВКС России нанесли точечные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова, проинформировали в Минобороны страны. В результате уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
- Минобороны России доложило о критическом положении в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ около Северска — она потеряла более 70% личного состава. «Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за последние сутки поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156-ти районах. Ликвидированы три склада боеприпасов в Николаевской области и ЗПК «Оса АКМ» около Северска, рассказали в Минобороны России.
- У населенного пункта Богатырь (ДНР) сбит украинский самолет Су-25. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов РСЗО «Ураган».
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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