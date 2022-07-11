Казанский архитектор-реставратор выкупил инженерный центр «Инвэнта» в Столбище

Как стало известно «Реальному времени», инженерный центр с опытно-промышленным производством ХК «Инвэнт» в селе Столбище выкупил казанский предприниматель Ленар Шайдуллин. Производственный комплекс обанкротившегося холдинга Эльбека Сафаева ушел с повторных торгов за 75 млн рублей. Здесь базировалась компания АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (РциХимТех), в отношении которой осенью ввели процедуру наблюдения.

Центр инжиниринга находится на базе промышленной площадки ООО «ЭнергоИнвест» — это двухэтажное здание площадью 2 232,9 кв. м, склад в 183,5 кв. м и прилегающая заасфальтированная территория в 14 324 кв. м. Участок относится к землям населенных пунктов с разрешением к использованию «под производственную базу».

Купивший комплекс предприниматель Ленар Шайдуллин — совладелец (30%) компании «СЗ «Строительные технологии будущего», которая занята, согласно ОКВЭД, в области разработки проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия. Основным собственником фирмы (70%) указана Александра Гарипова, которой принадлежат еще несколько бизнесов, в том числе архитектурное бюро «Созидание».

РциХимТех под внешним управлением



Банкротство АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (РциХимТех) инициировало ООО «Стройкоммаш» из-за долга в 500 тысяч рублей. В качестве третьего лица привлекли Казанский федеральный университет (КФУ). 15 июня Арбитражный суд РТ ввел в отношении компании внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим был утвержден Данил Вячеславович Ворнишел, член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».

РциХимТех был создан в рамках программы Минэкономразвития России «Развитие малого и среднего предпринимательства» в декабре 2013 года. Учредителями выступили правительство Татарстана, ЗАО «Уруссинский химический завод», Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ). Центр специализировался на выпуске присадок для топлива (дизель, бензин, мазут), химии для первичных и вторичных процессов нефтепереработки, реагентов для процессов добычи, повышения нефтеотдачи.

В задачи РциХимТеха входила поддержка субъектов МСБ в применении инновационных технологий в производстве. Комплекс центра включает в себя опытно-промышленное производство негорючих компаундов, отраслевые лаборатории (аналитическая, промышленной химии, полимеров, рентгенографии, повышения нефтеотдачи, водных процессов, испытательная, пилотных установок), а также офисные, складские и вспомогательные помещения.

Руководил центром Вячеслав Матвеев — бывший глава обанкроченного ООО «Инвэнт». В совет директоров также входили бенефициар «Инвэнта» Эльбек Сафаев и экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. Партнерами компании были вуз и ЗАО «Уруссинский химический завод».

Василя Ширшова