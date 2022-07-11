Этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — культурный код» в Казани подешевел в полтора раза

Фото: Максим Платонов (архив)

Этно-fashion фестиваль примет Казанский кремль

В Казани со 2 по 7 августа запланирован II Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код», посвященный Году культурного наследия народов России. Как стало известно «Реальному времени», на его организацию и проведение потратят 10 миллионов рублей из бюджета Татарстана.

Мероприятие пройдет в центре Казани сразу на нескольких площадках, в том числе в Присутственных местах и Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле. Также фестиваль пройдет на фонтанной площадке перед театром Камала.



Ожидается, что в фестивале поучаствуют как минимум 150 человек. На территории Казанского кремля проведут этнические модные показы, фестиваль музыкального фольклорного наследия народов России и международную конференцию «Культурный код в креативных индустриях», в «Хазинэ» — выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции», а у театра Камала — этномаркет «Стиль жизни — культурный код».

Гости на показы фестиваля «Стиль жизни — культурный код» приедут как из российских городов и регионов — Москвы, Иркутска, Красноярска, Брянска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ельца, Уфы, Ижевска, Бурятии, Якутии, Чечни и со Ставропольского края, так и из ближнего зарубежья — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Фото: Максим Платонов (архив)

На международную практическую конференцию в рамках фестиваля привлекут не менее 10 спикеров, специализирующихся по тематике народно-художественных промыслов России, из Москвы и Санкт-Петербурга. Разместят их в гостинице «Ногай». Деловая программа конференции пройдет по тематикам бизнеса, индустрии моды, этнодизайна, социологии, менеджмента культуры, маркетинга, брендинга, креативных индустрий.



Открытие международной конференции, выставки «Наследие и традиции», этномаркета, а также показы дизайнерских коллекций запланированы в первые дни фестиваля. На шестой день проведут закрытие фестиваля и этномаркета, концертную программу и показы дизайнерских коллекций.

Фото: Максим Платонов (архив)

От губадии до креветок в кляре

В сумму, выделенную на II Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код», включен подбор мест и оплата проживания в гостиницах для не менее чем 50 участников мероприятия. Заселять участников фестиваля планируют в трех- или четырехзвездочную гостиницу. Предпочтение отдается отелям, которые работают по системе «все включено».



Исполнитель также должен организовать торжественный ужин в период проведения фестиваля. Меню включает в себя не менее 150 порций. Гостям предложат не менее 200 мл натурального кофе. В таком же объеме должны быть поданы чай, минеральная вода и пакетированный сок, а также сопутствующие сахар, молоко и лимон.

Фото: Максим Платонов (архив)

Меню включает в себя по 150 порций салата «Семга под шубой», бульона с треугольником или слоеным пирожком, говядины тушеной с овощами и яблочного штруделя. На фуршет предоставят не менее 30 порций овощной брускетты, брускетту с семгой, креветки, семгу и курицу в кляре, томаты-черри с моцареллой, базиликом и оливковым маслом, овощные рулетики, канапе — с кызылыком; с томатом и пармезаном; с ветчиной; с сыром «филадельфия». А также гостям предложат губадию, шашлычок из лосося, из индейки и говяжий, мини-стейк «Веллингтон» и так далее.

Исполнителя ищет Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. С ним определятся 19 июля.



Первый фестиваль прошел в июле прошлого года и обошелся дороже

Первый Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код» также проходил в Казани. Столица Татарстана принимала мероприятие 23—27 июля прошлого года.

Тогда подрядчика, которым стало агентство «Концепто», искало Министерство культуры Татарстана, а мероприятие стоило дороже — 15 миллионов рублей.

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Татьяна Демина