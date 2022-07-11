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Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех жителей Украины

15:16, 11.07.2022
Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех жителей Украины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке жителям Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце мая глава государства подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. До этого такой порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, в мае Путин подписал документ, по которому российское гражданство в упрощенном порядке могут приобрести дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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