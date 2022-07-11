В России появится федеральный реестр долгостроев

В России появится федеральный реестр долгостроев, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



По его словам, благодаря реестру можно будет активизировать процесс перевода объектов в число готовых и решать все формальные вопросы в оперативном порядке.

Михаил Мишустин отметил, что каждый из долгостроев «требует отдельного решения с учетом специфики», к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле Фонд поддержки дольщиков (ФПД) Татарстана объявил о продаже 2 082 объектов недвижимости в его собственности, включая 641 квартиру в казанских долгостроях. Примерная рыночная стоимость объектов превышала 6,9 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко