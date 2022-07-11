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В центре Казани произошел пожар в «Соболевских номерах»

11:29, 11.07.2022
В центре Казани произошел пожар в «Соболевских номерах»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани произошел пожар в «Соболевских номерах» на улице Коротченко, 26, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 10.45, огонь удалось локализовать в 11.03. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 11.06.

По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Соболевские номера» — исторически ценный градоформирующий объект и включен в соответствующий перечень. Дом 1869 года постройки был доходным домом купца Соболева.

В 2020 году в здании произошел пожар на площади 200 кв. метров. В результате инцидента спасли двух женщин. Все подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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