Суд арестовал подозреваемых в хищении почти 13 млн рублей у матери погибшего военного — их задержали в Казани

Свердловский суд Перми избрал меру пресечения в виде ареста в отношении четырех подозреваемых в хищении почти 13 млн рублей у матери военнослужащего, погибшего на Украине. Мужчин задержали в Казани.

Напомним, по данным источников «Реального времени», операцию в Казани провели 6 июля приехавшие из Перми оперативники при поддержке местных коллег. Задержанных уже увезли к месту расследования преступления.

Их арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



В мае текущего года жительнице Перми, у которой сын погиб на Украине, позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Они начали убеждать ее в необходимости застраховать ее расчетные счета под предлогом произошедшей утечки данных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Затем несколько дней женщина снимала небольшие суммы и переводила на указанные мошенниками подконтрольные им абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Таким образом она перевела неизвестным более 12,7 млн рублей. Среди переводов — предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит, сообщает «Интерфакс».



В конце июня 41-летнего москвича, 50-летнего казанца и 43-летнего жителя Лаишевского района Татарстана обвинили в мошенничестве на 4,8 миллиона рублей. По версии следствия, через посредников они получили 4,8 млн рублей от родственников двоих осужденных к длительным срокам лишения свободы за особо тяжкие преступления. Потерпевших обманули, им сообщили, что деньги нужны якобы для смягчения наказания — оплатить услуги адвоката и дать взятку должностным лицам судебной системы.



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Татьяна Леухина