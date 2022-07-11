В Набережных Челнах на Каме утонул подросток — прокуратура организовала проверку

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах на Каме утонул 16-летний подросток. Сообщение об инциденте поступило около 12 часов дня.

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая. На место происшествия выехал зампрокурора автограда Айдар Салимуллин.

По предварительным данным, подросток решил сплавать за мячиком. Он заплыл за буйки и пропал из виду. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, несовершеннолетнего нашли водолазы на глубине 3 метров в 30 метрах от берега.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура намерена дать правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Татарстана, на водных объектах за неделю погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. С начала года утонули 25 человек, в том числе семеро детей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина