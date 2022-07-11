Самыми востребованными специальностями в вузах Казани стали экономика и управление

Фото: Максим Платонов (архив)

Самыми востребованными специальностями в вузах Казани стали экономика и управление, образование и педагогика, информатика и юриспруденция. Более 20 тысяч бюджетных мест будет на новый учебный год. В прошлом году было всего 17 тысяч, рассказала на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

217 бюджетных мест получили коммерческие вузы, в том числе ТИСБИ и «Иннополис». Больше всего бюджетных мест выделено на инженерные специальности и педагогику, в том числе на машиностроение, сервис и туризм, технику строительства и здравоохранение. В исполкоме считают особенно ценным для Казани «как для промышленного города» увеличение лимитов бюджетных мест по инженерно-технологическим специальностям.

В этом году училось в казанских вузах и ссузах 165 тыс. студентов. Увеличилась в 2021/2022 учебном году и доля казанских студентов — с 42,8 до 60 тысяч, но иногородних студентов больше в 1,5 раза — 83 тысяч. В 2021 году было принято 46,3 тыс. первокурсников.

Фото: Максим Платонов

В этом году зачисления по ЕГЭ пройдут с 2 по 8 августа 2022 года. Для абитуриентов из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР предусмотрены внутренние экзамены и специальная квота.



Напомним, Минобрнауки России распределило среди вузов страны на 2023/2024 учебный год 590 101 бюджетное место. Более 70% из них отдано региональным вузам.

Самое большое количество получили инженерные и технические направления подготовки — 245 тысяч мест. Больше 75 тысяч бюджетных мест направили на педагогические специальности, свыше 68 тысяч — на общественные, более 53 тысяч — на медицинские.



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Сергей Афанасьев