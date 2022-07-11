Президент Татарстана поручил усилить меры пожарной безопасности

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры пожарной безопасности в регионе. Он обратил внимание, что жаркая погода привела к росту происшествий на воде и обострению ситуации с пожарами.



Так, на водных объектах Татарстана за неделю погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. С начала года утонули 25 человек, в том числе семеро детей, сообщает пресс-служба президента республики.

Главам муниципалитетов совместно с МЧС поручено взять на контроль места отдыха граждан на водных объектах. В особенности это касается неорганизованных мест купания.

Фото: Олег Тихонов

— Также следует усилить профилактическую работу с населением в целях предотвращения происшествий на воде, — обратился Минниханов к участникам совещания в Доме правительства Татарстана.

В Татарстане до 15 июля продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4-й класс). В Казани по состоянию на 8 июля с начала пожарного сезона случилось уже 605 пожаров, в прошлом году их было 915. При этом в Казани на пожарах погибли 19 человек, что на 20% больше, чем в 2021 году.

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Маргарита Головатенко