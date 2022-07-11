Выдача разрешений на строительство в Казани упала в два раза

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии в Казани выдали 83 разрешения на строительство. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Всего, по словам начальника Управления градостроительных разрешений Казани Марселя Абдулхакова, за первые шесть месяцев этого года выдано 1 033 разрешительных документа. В их числе 542 уведомления на начало строительства объектов ИЖС и 272 — об окончании строительства.



Фото: Максим Платонов

В первом полугодии в Казани введено в эксплуатацию 594 479 кв. м жилья, что составляет 62% от годового плана — 956 тыс. «квадратов». 346 тыс. кв. м — это многоквартирное жилье.



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Сергей Афанасьев