Источник: главная версия затопления судна в Татарстане — перегруз

Фото: приволжская транспортная прокуратура

Главная версия затопления теплохода в Татарстане — перегруз. Окончательная версия будет определена после подъема судна и обследования, сообщил «Реальному времени» источник.



Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, максимальная вместимость судна Казанец-1 проект 211100 1994 года составляла 15 человек, тогда как на борту было 35 человек. В ведомстве подтвердили, что предварительная версия затопления — перегруз, а также технические неисправности.

После затопления прогулочного теплохода вблизи Аракчино в Татарстане уже возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

В результате затопления теплохода в Татарстане никто из пассажиров не пострадал. Источники «Реального времени» утверждают, что на борту теплохода вместе с членами экипажа находились по меньшей мере 37 человек.

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Маргарита Головатенко