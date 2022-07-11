Председатель СК поручил доложить о расследовании дела по затонувшему судну в Татарстане
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ряде происшествий на объектах водного транспорта, в том числе поручение касается затонувшего судна вблизи поселка Аракчино в Татарстане 10 июля.
И.о. руководителя ЦМСУТ Анатолию Митину поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по происшествию. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
По факту затопления судна в республике возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
По информации источника «Реального времени», главная версия затопления теплохода в Татарстане — перегруз. Окончательная версия будет определена после подъема судна и обследования. В Центральном МСУТ СКР подтвердили, что предварительная версия затопления — перегруз, а также технические неисправности.
В результате затопления теплохода в Татарстане никто из пассажиров не пострадал. Источники «Реального времени» утверждают, что на борту теплохода вместе с членами экипажа находились по меньшей мере 37 человек.
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