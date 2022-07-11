21 миллион за «утопленника»: с СК «Татфлот» взыскивают штраф за оставленный в воде «ОМик»

В минувшие выходные в Казани вновь прогремело ЧП с затонувшим на Волге прогулочным судном. К счастью, этот случай нельзя поставить в один ряд с печально известным теплоходом «Булгария», который пошел ко дну также в июле, 11 лет назад: и класс судна, и число пассажиров не те, а самое главное — удалось избежать человеческих жертв. Тем временем по любопытному совпадению до окружного суда добралось и будет рассмотрено в ближайшие дни дело о пассажирском «ОМ» судоходной компании «Татфлот», по какой-то причине также оказавшемся под водой. Причем «утопленник» пребывает там уже больше двух лет.

О том, что рядом с улицей Портовой в районе Лесной гавани в акватории Куйбышевского водохранилища затоплен теплоход, Росприроднадзору сообщило МЧС. Специалисты обоих ведомств в феврале 2020 года провели совместное выездное обследование находки. Согласно их заключению, «судно полностью, кроме рубки, находится под водой». Тем не менее надпись «ОМ-340» рассмотреть было можно. На льду в этом месте были пятна нефтепродуктов. На их присутствие указывал и характерный запах.

По результатам обследования в отношении АО «СК Татфлот» (именно оно оказалось владельцем теплохода) Волжско-Камским межрегиональным Управлением Росприроднадзора был составлен протокол по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов»). Компания была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в 150 тыс. рублей. Кроме того, ведомство оштрафовало «Татфлот» на 46,9 млн рублей за загрязнение Волги (на этот счет существует специальная методика).

Претензия в адрес нарушителя о добровольной выплате этой суммы исполнена не была, и тогда защитники природы подали заявление в суд. Татарстанский арбитраж признал требования Росприроднадзора справедливыми. Однако отметил, что с учетом водоизмещения судна оно неверно рассчитало размер ущерба реке. К тому же доказательств того, что «ОМ-340» был затоплен с каким-либо грузом, топливом и т.д., что, по-видимому, усугубило бы ответственность, представлено не было. В результате штрафные санкции были снижены больше чем вдвое: до 21,6 млн рублей. Куйбышевское водохранилище находится в собственности Российской Федерации, поэтому платеж полностью должен быть зачислен в бюджет России.

Фото: eco.tatarstan.ru

23 марта этого года Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Татарстана от 7 декабря прошлого года. Однако СК «Татфлот» подала кассационную жалобу. Окружной суд рассмотрит ее 14 июля.

Алена Кривцова