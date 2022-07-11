В Казани в первом полугодии ввели в эксплуатацию 62% жилья от годового плана

Фото: Максим Платонов (архив)

В первом полугодии в Казани введено в эксплуатацию 594 479 кв. м жилья, что составляет 62% от годового плана — 956 тыс. «квадратов». 346 тыс. кв.м — это многоквартирное жилье.

Начальник управления градостроительных разрешений Казани Марсель Абдулхаков заявил, что выдано 1033 разрешительных документа, в том числе 83 разрешения на строительство, что на 50% меньше, чем в прошлом году.

Также выдано 117 разрешений на ввод жилья, что на 18% меньше, чем в первом полугодии 2021 года. Это свидетельствует о снижении темпов строительства в целом.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» писало, что в этом году в пригородах Казани стартуют продажи квартир в десяти микрорайонах общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров жилья, будет сдано почти 57,7 тысячи «квадратов». В перспективе же ближайших трех лет в казанском «Замкадье» — вблизи городской черты — вырастут жилищные мегакомплексы, каждый из которых сопоставим с третью или половиной проектной мощности «Салават купере» (1,5 млн кв. м).



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Сергей Афанасьев