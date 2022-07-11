Спаситель пассажиров «Булгарии» о затоплении теплохода в Татарстане: «У меня мурашки по коже пробежали»

Фото: предоставлено Романом Лизалиным

10 июля 2011 года произошла крупнейшая трагедия с участием речного пассажирского судна в России — в Куйбышевском водохранилище, в районе села Сюкеево, затонул теплоход «Булгария». Из 211 человек, которые находились на борту, 122 погибли. В тот же самый день спустя 11 лет в Татарстане на Волге, в районе Аракчино, также затонул прогулочный теплоход. Однако в этот раз никто не пострадал и все люди были оперативно спасены. О том, почему происходят трагедии на воде и как их можно избежать, «Реальному времени» рассказал капитан туристического теплохода «Арабелла», организовавший операцию по спасению пассажиров и членов экипажа «Булгарии» Роман Лизалин.

«Как показывает практика, 80% — это участие человека»

По словам Лизалина, какое бы ни было происшествие, избежать потерь возможно, если люди не будут равнодушными и готовыми помочь.

— Любое такое происшествие — это в принципе трагедия. Насколько я знаю, обошлось без жертв. И это уже не может не радовать. Но тем не менее надо из каждой такой трагедии или аварийного происшествия исчерпывать для себя какие-то выводы для того, чтобы пресекать такие инциденты. И чтобы их никогда не было. Хорошо, что все так обошлось. Также знаю по слухам, что в спасении проявило активное участие наше общество. Те рыбаки, которые там были, не остались равнодушными, сплотились и помогли людям, находящимся в воде. Хочу выразить слова благодарности за то, что они так объединились и проявили такую озабоченность и помощь людям, — сказал он.

Капитан подчеркнул, что безопасность на водном транспорте в первую очередь зависит от экипажа и отношения к судну. Он призвал судовладельцев быть более внимательными и ответственными, а также следовать четким мерам техники безопасности.

— В любом случае компетентные органы будут разбираться. Будут сделаны определенные выводы. Виновники, по причине которых это произошло, будут наказаны. Хотелось бы донести до всех судовладельцев, до всех, кто принимает участие в эксплуатации водного транспорта, чтобы они не пренебрегали техникой безопасности, чтобы все наставления по борьбе за живучее судно всегда выполнялись, а персонал был всегда компетентным и мотивированным. Это самое главное. Ведь история нас учит тому, что в большинстве случаев человеческий фактор играет ключевую роль, и поэтому нужно достучаться и докричаться до всех, чтобы минимизировать все риски, которые у нас существуют, — отметил Лизалин.

Фото: предоставлено Романом Лизалиным

Капитан заявил, что совпадение в дате происшествий лишь в очередной раз показывает, что ответственным за эксплуатацию водного транспорта надо быть более внимательными к своим судам.

— Говоря о числах, это действительно магия какая-то. Пусть это не символическая вещь, но когда мне об этом сказали, у меня мурашки по коже пробежали, если честно. Действительно такой неожиданный и неприятный момент. Я не готов судить, кто виноват. Как показывает практика, 80% — это участие человека. Но я не хочу кого-то обвинять или оправдывать. Надо, чтобы компетентные органы разобрались, в чем была причина. Что касается «Булгарии» — десять лет или один год, как и вчера, это трагедия, — заключил собеседник издания.

Разные годы, но один день

Вчера днем в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход. ЧП произошло в районе Аракчино. В результате затопления никто из пассажиров не пострадал.

— Предварительно сообщается, днем на Волге, вблизи Аракчино, затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками, — сообщили в ведомстве.



После данного происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

Главная версия затопления теплохода — перегруз. Окончательная версия будет определена после подъема судна и обследования, сообщил «Реальному времени» источник.



Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, максимальная вместимость судна «Казанец-1» проекта 211100 1994 года составляла 15 человек, тогда как на борту было 35 человек. В ведомстве подтвердили, что предварительная версия затопления — перегруз, а также технические неисправности.



Ровно 11 лет назад в Татарстане затонул теплоход «Булгария». В результате трагедии погибли 122 человека. Среди них были 10 беременных женщин.



Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Во время трагедии теплоход совершал рейс Казань — Болгар — Казань. 10 июля он затонул. Согласно отчету Ространснадзора, около 12.25 судно попало под воздействие сильного порыва бокового ветра слева, начался сильный ливень с грозой. В этот момент «Булгария» входила в левый поворот, который на всех судах создает крен на правый борт. Создавшийся крен опустил иллюминаторы правого борта под воду, из-за чего она начала быстро заливаться в судно. Чтобы уменьшить воздействие непогоды, капитан решил положить курс «по ветру», но в результате скорость попадания воды в теплоход увеличилась. После этого все иллюминаторы и часть главной палубы погрузились под воду. В последующие 5—7 секунд крен сильно увеличился, из-за чего судно завалилось на правый борт и затонуло.

Фото: Роман Хасаев

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Максим Кокунин