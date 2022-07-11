В Татарстане возбудили уголовное дело по факту получения ребенком химических ожогов в парке Нижнекамска

Фото: прокуратура Татарстана

По факту получения ребенком химических ожогов бедер и голеней первой-третьей степени в нижнекамском парке «Семья» заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в Нижнекамске вечером 7 июля мальчик 2020 года рождения гулял с родителями в парке и упал в неогороженную лужу с жидкостью рядом с киоском по продаже кукурузы. В воде находилось неустановленное химическое вещество.

Фото: прокуратура Татарстана

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования уголовного дела поставлен надзорными ведомством на особый контроль, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Напомним, образцы вещества из лужи, в которую упал мальчик, были изъяты и направлены на исследование. Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг посетителям парка и при наличии оснований примет меры реагирования.





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Татьяна Демина