Итоги дня: провалившаяся распродажа IKEA, отмена домашнего ареста Асфана Галявова, девальвация рубля
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 5 июля:
- IKEA запустила распродажу. Она началась с техническим проблем на сайте и невозможности купить товары. В казанском магазине очередей сегодня не наблюдалось, но обеспокоенные люди пришли, чтобы задать вопрос сотрудникам. У них ответов на многие вопросы не нашлось. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана освободил экс-главу «Метроэлектротранса» Асфана Галявова от домашнего ареста. Он заменен на запрет определенных действий. С коллективным ходатайством о смягчении меры пресечения в суд обратились работники АО «Таткоммунэнерго», которое возглавляет Галявов. Подробности — в материале «Реального времени».
- Из Казани в Нур-Султан с 17 июля запускают рейсы. Для этого задействуют лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел. Рейсы из столицы Татарстана в Нур-Султан будут выполняться по воскресеньям, обратные — по понедельникам.
- В Казани на реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки IT-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний потратят 4 миллиарда рублей. Работами займется ООО «Евростройхолдинг+».
- На рынке коммерческой недвижимости Казани заключили крупную сделку на фоне сложной экономической ситуации. Оператор наружной рекламы «РИМ» переехал в новый офис в центре города. Общая площадь здания составляет 1,3 тысячи квадратных метров. Подробности — в материале «Реального времени».
- Курс доллара на Мосбирже расчетами «завтра» к 16:38 мск рос более чем на 12% — до 62,03 рубля. Эту отметку он превысил впервые с 3 июня. Евро рос более чем на 10,5%, достигнув 63,81 рубля. Таким образом, рубль обновил месячные минимумы к иностранной валюте. Произошло это на фоне ожидания данных о мерах правительства России по нормализации курса рубля.
- В прошлом году сервис кикшеринга Matur.city выбрал Набережные Челны пилотной площадкой для своего бизнеса в Татарстане, однако ему не удалось наладить там работу. Компания не нашла понимания в муниципалитете. В Казань она планирует зайти «в обозримом будущем». Детали — в материале «Реального времени».
- Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам января — мая 2022 года. Сейчас она занимает четвертую строчку. Лидерами рейтинга стали Альметьевский, Лаишевский и Тукаевский районы.
- МВД по Татарстану сообщило о новых руководящих кадрах в двух муниципалитетах. Отдел по Дрожжановскому району возглавил подполковник Артем Абрамов, ранее работавший на должности замначальника этого отдела. Прежний начальник отдела подполковник Раиль Гатауллин переведен на аналогичную должность в Апастовский район.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительственная комиссия может запрещать резидентам страны зачислять валюту на зарубежные счета, если средства получены в виде дивидендов от российских компаний. Она сможет вводить ограничения на осуществление переводов средств без открытия банковского счета с использованием электронных платежных систем.
- Компания Yum! Brands намерена полностью покинуть Россию после того, как передаст право собственности на рестораны KFC и франшизу местному оператору. Бренд KFC с российского рынка не уйдет, точки общепита под этим названием продолжат работу и после сделки.
- Казанский «Рубин» уступил московском «Динамо». Товарищеский матч закончился со счетом 2:0. Это первое поражение казанского клуба в четырех матчах после вылета из РПЛ.
- «Татэнерго» из-за санкций не может доставить в Россию газовую турбину General Electric для модернизации Заинской ГРЭС (850 МВт). Несмотря на то, что контракт проплачен, оборудование вряд ли будет поставлено. Проект стоимостью 37 млрд рублей хотели запустить в 2025 году.
- В Татарстане хотят ограничить продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков и предметов, содержащих сжиженный газ, таких как зажигалки. Законопроект внесен в Госсовет республики. Парламентарии считают регулярное воздействие высоких доз кофеина, содержащихся в энергетиках, опасным для детей и подростков.
- Драматург из Татарстана Салават Юзеев проиграл Минкульту республики суд по субсидиям на кино. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд из-за пропуска срока прекратил производство по поданной им апелляционной жалобе на решение республиканского АС по удовлетворению иска ведомства к казанскому фонду «Инновация» о взыскании 500 тыс. и 400 тыс. рублей субсидий по двум соглашениям, датированным июлем 2019 года. Детали — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин обратил внимание, что в Мордовии несколько снизился объем инвестиций. Глава республики Артем Здунов отметил, что в 2020 и 2021 годах были инфраструктурные ограничения, с которыми регион сейчас справляется. Он упомянул принятую в декабре пятилетнюю программу развития республики, направленную на увеличение инвестиций, развитие инфраструктуры, повышение зарплаты. По 25 крупным проектам заложен объем инвестиций в 84 млрд рублей.
- В Татарстане тариф на газ вырос на 3%. С 1 июля он составит 6,25 рубля за один кубометр, то есть каждая тысяча кубометров стоит для жителей республики 6 250 рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Казани разобрали и увезли на реставрацию дом, в котором жил В.И. Ленин в 1887 году. Работы проведут в Лаишевском районе Татарстана, а затем здание вернут на прежнее место.
- С 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность на восстановление инфраструктуры по грубым оценкам составляет порядка 65 миллиардов рублей.
- В Казани здания оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра капитально отремонтируют для создания регионального образовательного центра «Сириус». На эти цели потратят более 18,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».
- Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о предложении полностью запретит ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Он уточнил, что это «крайний ответ» Литве, которая ввела запрет транзита по железной дороге в Калининград.
Ключевые события 132-го дня специальной военной операции России на Украине:
- В Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, доложили в Минобороны страны. Также поражены два украинских пункта управления, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в Николаевской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в ходе спецоперации поражены еще три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны России.
- В Херсонской области в воздушном бою российским истребителем сбит украинский самолет Су-25. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника ВСУ, три тактических ракеты «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражено четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град» у Горловки (ДНР), а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в Херсонской области, проинформировали в Минобороны России.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
комментарии