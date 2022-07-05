Верховный суд Татарстана вернул арестованного Асфана Галявова на работу

Фото: Ирина Плотникова

Освободил от домашнего ареста обвиняемого в афере экс-директора МУП «Метроэлектротранс» сегодня Верховный суд Татарстана — в отношении Асфана Галявова применен запрет определенных действий, передает с заседания журналист «Реального времени».

В дело вступили адвокаты Халиева и Марданшина

На заседание суда Галявов пришел в сопровождении сотрудника ФСИН почти за 20 минут до начала заседания. Два его адвоката, Руслан Иманов и Айрат Уразманов, подошли позже. В кратком комментарии «Реальному времени» они сообщили — оснований для домашнего ареста нет. Попыток скрыться или иным образом помешать следствию Галявов не предпринимал.

Заседание длилось не больше 20 минут — вместе с оглашением решения судьи Верховного суда РТ. При этом по существу претензий силовиков ни сам фигурант, ни его защитники не сказали ни слова.

По данным источников «Реального времени», предварительный размер ущерба по делу в СК и МВД оценили в 12 млн 330 тысяч рублей. Это полная сумма бюджетных средств, которые в 2019-м году в рамках нацпроекта «Демография» были направлены на переобучение сотрудников «Метроэлектротранса» предпенсионного возраста. Силовики считают — учебы не было, деньги были похищены.

Напомним, под домашним арестом Галявов находится с 18 июня 2022 года. Причем именно об этой мере пресечения казанский суд просили сотрудники Следкома. Обычно подобную мягкость они проявляют к фигурантам, которые идут на сотрудничество и не просто дают показания, но и признают вину — хотя бы частично. Дело о мошенничестве расследуется с 15 июня.

Защиту Галявова осуществляют адвокаты с именем и прошлым в силовых органах. Клиентами Айрата Уразманова были бывший врио руководителя Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберт Гатин, недавно снова осужденный за взятку 10 млн рублей, экс-начальник отдела по Набережным Челнам Камиль Халиев, получивший условный срок за ряд должностных преступлений при расследовании двух уголовных дел, а также освобожденный от уголовного преследования экс-глава Управления образования Казани Ильнар Хидиятов.



Руслан Иманов в свое время защищал по земельному делу родственника вице-премьера РТ Василя Шайхразиева — челнинца Айрата Марданшина.

Галявов Верховному суду: «Прошу вернуть меня на работу»

Речь Асфана Галявова на заседании была предельно краткой, но сбивчивой: «Прошу вернуть меня на работу, — сказал он. — На сегодняшний день необходимо перед отопительным сезоном обеспечить... Теплоснабжение очень необходимо. Обязуюсь никуда не скрываться, никаких давлений не оказывать... Себя вести...»

С коллективным ходатайством о смягчении меры пресечения в Верховный суд Татарстана обратились работники АО «Таткоммунэнерго». Это предприятие фигурант возглавляет всего год, однако, если верить просителям, за этот срок Галявов пресек задержку зарплат, обеспечил их повышение и даже выплату ежемесячных премий.

«Его непосредственное участие в работе позволяет обеспечить непрерывный цикл тепло- и водоснабжения 19 районов Татарстана, где проживает 1 млн человек», — огласил суть ходатайства адвокат Уразманов. Отметив, что АО под руководством его клиента также снабжает ресурсами 19 предприятий ЖКХ республики, «что делает роль Асфана Галямовича еще более значимой».

Подчиненные также отметили глубокие познания своего начальника и его волевые качества, что «позволяют мобилизовывать коллектив на решение важных производственных задач». «Знаем его, как неординарного руководителя и порядочного человека», — указали авторы ходатайства, сообщив, что лишь с назначением Галявова наконец начаты работы АО в Агрызе и Иннополисе. К сожалению, число подписавших данный документ в суде не прозвучало.

Зато было отмечено — схожие обращения поступили от других дочерних компаний «Таткоммунэнерго» в Зеленодольске и Муслюмово.

Госконтракты «Метроэлектронтранса» за 7 млрд

При отмене домашнего ареста Верховный суд РТ обязал подозреваемого своевременно являться по вызовам органов следствия и суда и при этом наложил на него ряд запретов:

выходить с 22 часов вечера до 6 утра из дома, за исключением явки на следственные действия и лечения в медицинском стационаре;

общаться с потерпевшими и свидетелями своего уголовного дела за исключением близких родственников и лиц, проживающих вместе с ним;

использовать средства связи, сеть Интернет, за исключением вызова скорой и аварийно-спасательных служб.

Также суд возложил на обвиняемого обязанность — информировать контролирующий орган, ФСИН, о каждом своем звонке. И разъяснил — при нарушении мера пресечения может быть изменена.

Заметим, среди установленных запретов нет ничего, что касается нынешней работы директора АО «Таткоммунэнерго». Что означает — уже сегодня Асфан Галявов может вернуться к своему новому коллективу и продолжить битву за бесперебойное обеспечение татарстанцев коммунальными ресурсами.

Впрочем, статус обвиняемого в преступлении с Асфана Галявова никто не снимает. Более того, по данным источников «Реального времени», в деле могут появиться и другие эпизоды.



Для понимания — МУП «Метроэлектротранс» при Галявове был заказчиком полутора тысяч госконтрактов на 7,3 млрд рублей. При этом в 2019 и 2020 годах объем госзаказа МУП составлял 1,5 и 1,3 млрд рублей соответственно. В числе самых крупных поставщиков — нижегородский «Фобос-ТС» (контракты на 791 млн рублей), специализирующийся на поставке трамваев, троллейбусов и составов подземки; саратовские фирмы «Тролз-Маркет» и ТД «Тролз-Маркет» (520 млн) — поставщики троллейбусного парка, ООО «Альтернативная энергосбытовая компания» (426,8 млн), а также АО «НИИ точной механики» (264 млн рублей) из Санкт-Петербурга.

Заметим, при избрании домашнего ареста замруководителя 2-го отдела Следкома по РТ Елена Ахметзянова подчеркивала, что часть предполагаемых соучастников преступления пока не установлена.

Источники «Реального времени» напоминают практику СК по ряду ВИП-фигурантов, которых суд освобождал, а силовики в течении нескольких минут или часов снова задерживали в связи с возбуждением нового уголовного дела.

Ирина Плотникова