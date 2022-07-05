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«Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске

18:52, 05.07.2022
«Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске

Казанский «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

Голами в составе московской команды отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.

28 июня казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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