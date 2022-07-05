«Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске
Казанский «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
Голами в составе московской команды отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.
28 июня казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.
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Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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