В Казани разобрали и увезли на реставрацию дом, в котором жил Владимир Ленин
В Казани дом, в котором жил Владимир Ленин, увезли на реставрацию. В этом доме Владимир Ульянов поселился со своей матерью в 1887 году и проживал в течение трех месяцев.
Сегодня строители с помощью спецтехники полностью разобрали строение, а затем увезли его в Лаишевский район — реставрация будет проходить там. На месте остался фундамент и кирпичи.
Перед тем как забрать дом на реставрацию, его подготавливали. Так, бревна из старой части дома пронумеровали, чтобы их можно было разобрать и собрать после проведения специализированных работ.
После проведения работ и укрепления фундамента сруб вернут на прежнее место.
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комментарии
улицы это вам не хранилища разного мусора
убирать надо весь этот хлам