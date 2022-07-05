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В Казани разобрали и увезли на реставрацию дом, в котором жил Владимир Ленин

14:39, 05.07.2022 9
В Казани разобрали и увезли на реставрацию дом, в котором жил Владимир Ленин
Фото: realnoevremya.ru

В Казани дом, в котором жил Владимир Ленин, увезли на реставрацию. В этом доме Владимир Ульянов поселился со своей матерью в 1887 году и проживал в течение трех месяцев.

Сегодня строители с помощью спецтехники полностью разобрали строение, а затем увезли его в Лаишевский район — реставрация будет проходить там. На месте остался фундамент и кирпичи.

Фото: realnoevremya.ru

Перед тем как забрать дом на реставрацию, его подготавливали. Так, бревна из старой части дома пронумеровали, чтобы их можно было разобрать и собрать после проведения специализированных работ.

Фото: realnoevremya.ru

После проведения работ и укрепления фундамента сруб вернут на прежнее место.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИсторияКультура Татарстан

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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 14:58
    Неожиданное решение,но видимо из-за того что дом бревенчатый.
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  • Анонимно 15:34
    ого! а что так можно было?
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    Анонимно 17:23
    вообще впервые такое вижу
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  • Анонимно 16:39
    Сделайте на этом месте сквер. И лучше не возращайте и не восстанавливайте, чтобы ничто не напоминало об этом упыре
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    Анонимно 17:23
    это история
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    Анонимно 17:45
    и что?! место истории не на улице а там ДОМ пятиэтажный просится

    улицы это вам не хранилища разного мусора

    убирать надо весь этот хлам
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  • Анонимно 16:51
    Судя по фото, дом просто вхлам разбомбили
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  • Анонимно 17:07
    Он там жил три месяца всего
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  • Анонимно 18:39
    Привезут ли
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