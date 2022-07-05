В Казани разобрали и увезли на реставрацию дом, в котором жил Владимир Ленин

В Казани дом, в котором жил Владимир Ленин, увезли на реставрацию. В этом доме Владимир Ульянов поселился со своей матерью в 1887 году и проживал в течение трех месяцев.

Сегодня строители с помощью спецтехники полностью разобрали строение, а затем увезли его в Лаишевский район — реставрация будет проходить там. На месте остался фундамент и кирпичи.

Фото: realnoevremya.ru

Перед тем как забрать дом на реставрацию, его подготавливали. Так, бревна из старой части дома пронумеровали, чтобы их можно было разобрать и собрать после проведения специализированных работ.

Фото: realnoevremya.ru

После проведения работ и укрепления фундамента сруб вернут на прежнее место.

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Маргарита Головатенко