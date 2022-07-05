Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана
Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана по итогам января — мая 2022 года. Сейчас она занимает четвертую строчку.
Лидерами рейтинга стали Альметьевский, Лаишевский и Тукаевский районы республики. На последних строчках расположились Спасский (43 место), Аксубаевский (44 место) и Агрызский (45 место) районы, следует из рейтинга Минэкономики Татарстана.
Топ-10 выстроился таким образом:
- Альметьевский район.
- Лаишевский район.
- Тукаевский район.
- Казань.
- Нижнекамский район.
- Новошешминский район.
- Черемшанский район.
- Набережные Челны.
- Елабужский район.
- Верхнеуслонский район.
Рейтинг составляется на основе показателей объема отгруженной продукции собственного производства, налоговых и неналоговых доходов, общей площади введенного и действующего жилья, объема валовой продукции сельского хозяйства и других важных социально-экономических индикаторов.
В конце марта стало известно, что Татарстан оказался на пятом месте в десятке российских регионов-лидеров по социально-экономическому развитию по итогам 2021 года.
Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, обогнавший Москву — столица расположилась на втором месте. В десятку самых успешных регионов вошли ХМАО и Санкт-Петербург, после Татарстана в списке расположились Коми и Челябинская область (разделили шестое место), Московская область, Пермский и Красноярский края (разделили восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (десятое место).
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