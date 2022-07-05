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Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

17:50, 05.07.2022 1
Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана по итогам января — мая 2022 года. Сейчас она занимает четвертую строчку.

Лидерами рейтинга стали Альметьевский, Лаишевский и Тукаевский районы республики. На последних строчках расположились Спасский (43 место), Аксубаевский (44 место) и Агрызский (45 место) районы, следует из рейтинга Минэкономики Татарстана.

Топ-10 выстроился таким образом:

  1. Альметьевский район.
  2. Лаишевский район.
  3. Тукаевский район.
  4. Казань.
  5. Нижнекамский район.
  6. Новошешминский район.
  7. Черемшанский район.
  8. Набережные Челны.
  9. Елабужский район.
  10. Верхнеуслонский район.

Рейтинг составляется на основе показателей объема отгруженной продукции собственного производства, налоговых и неналоговых доходов, общей площади введенного и действующего жилья, объема валовой продукции сельского хозяйства и других важных социально-экономических индикаторов.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта стало известно, что Татарстан оказался на пятом месте в десятке российских регионов-лидеров по социально-экономическому развитию по итогам 2021 года.

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, обогнавший Москву — столица расположилась на втором месте. В десятку самых успешных регионов вошли ХМАО и Санкт-Петербург, после Татарстана в списке расположились Коми и Челябинская область (разделили шестое место), Московская область, Пермский и Красноярский края (разделили восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (десятое место).

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Максим Кокунин
ЭкономикаОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:30
    Само-собой..мусор в Константиновке вывезти не могут...кочевники...
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