Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

Казань опустилась на три позиции в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана по итогам января — мая 2022 года. Сейчас она занимает четвертую строчку.

Лидерами рейтинга стали Альметьевский, Лаишевский и Тукаевский районы республики. На последних строчках расположились Спасский (43 место), Аксубаевский (44 место) и Агрызский (45 место) районы, следует из рейтинга Минэкономики Татарстана.

Топ-10 выстроился таким образом:

Альметьевский район. Лаишевский район. Тукаевский район. Казань. Нижнекамский район. Новошешминский район. Черемшанский район. Набережные Челны. Елабужский район. Верхнеуслонский район.

Рейтинг составляется на основе показателей объема отгруженной продукции собственного производства, налоговых и неналоговых доходов, общей площади введенного и действующего жилья, объема валовой продукции сельского хозяйства и других важных социально-экономических индикаторов.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта стало известно, что Татарстан оказался на пятом месте в десятке российских регионов-лидеров по социально-экономическому развитию по итогам 2021 года.



Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, обогнавший Москву — столица расположилась на втором месте. В десятку самых успешных регионов вошли ХМАО и Санкт-Петербург, после Татарстана в списке расположились Коми и Челябинская область (разделили шестое место), Московская область, Пермский и Красноярский края (разделили восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (десятое место).



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Максим Кокунин