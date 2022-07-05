Глава Мордовии доложил Путину о социально-экономической обстановке в регионе

Глава Мордовии Артем Здунов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической обстановке в регионе.



Глава государства обратил внимание, что в Мордовии несколько снизился объем инвестиций. Здунов отметил, что в 2020 и 2021 годах были инфраструктурные ограничения, с которыми регион сейчас справляется. Он упомянул принятую в декабре пятилетнюю программу развития республики, направленную на увеличение инвестиций, развитие инфраструктуры, повышение заработной платы. По 25 крупным проектам заложен объем инвестиций в 84 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru

В промышленности Мордовии сейчас большое внимание уделяется импортозамещению, работе с нашими гигантами — «Ростсельмашем», РЖД и КАМАЗом. По сельскому хозяйству рост также наблюдается по основным показателям.

На сегодняшний день в Мордовии стабилизировалась ситуация с коронавирусом, медицинские учреждения работают в штатном режиме, проводится вакцинация и ревакцинация.

В сентябре прошлого года Владимир Путин положительно оценил развитие Мордовии. При этом глава государства подчеркнул, что задач не становится меньше. Он заявил, что рассчитывает на сохранение темпа развития республики.



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Маргарита Головатенко