Тысяча кубометров газа в Татарстане стоит 6 250 рублей — это много или мало?

В Татарстане тариф на газ вырос на 3%. С 1 июля он составит 6,25 рубля за один кубометр, рассказал председатель Государственного комитета республики по тарифам Александр Груничев. Получается, что каждая тысяча кубометров стоит для татарстанцев 6 250 рублей.



Среди регионов Приволжского федерального округа по тарифам на газ для населения Татарстан занимает 5-е место (мониторинг по возрастанию), отметили в Госкомитете.

6 250 рублей за тысячу кубометров газа в Татарстане — это:

$106,8, или €103,8, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 180 рублей больше стоимости газа на 1 января 2022 года в Татарстане — 6 070 рублей за тысячу кубометров.

стоимости газа на 1 января 2022 года в Татарстане — 6 070 рублей за тысячу кубометров. На 770 рублей дороже , чем пять лет назад — на 1 июля 2017 года газ в Татарстане для потребителей стоил 5 480 рублей за тысячу кубометров.

, чем пять лет назад — на 1 июля 2017 года газ в Татарстане для потребителей стоил 5 480 рублей за тысячу кубометров. В 2,6 раза больше цены за газ в Татарстане на 1 июля 2009 года — 2 390 рублей за тысячу кубометров.

цены за газ в Татарстане на 1 июля 2009 года — 2 390 рублей за тысячу кубометров. В 3,8 раза ниже стоимости газа для дружественной Сербии — по новому контракту она составит до $410 за тысячу кубометров.

стоимости газа для дружественной Сербии — по новому контракту она составит до $410 за тысячу кубометров. В 36,5 раза меньше рекордной стоимости газа в Европе — 7 марта на бирже ICE она достигла $3900 за тысячу кубометров.

Фото: realnoevremya.ru

В 16,8 раза ниже сегодняшних фьючерсов на газ в Европе — $1800 за тысячу кубов. В последние дни цена растет в связи с тем, что норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, а с 11 по 21 июля «Северный поток» остановится на плановые профилактические работы.

сегодняшних фьючерсов на газ в Европе — $1800 за тысячу кубов. В последние дни цена растет в связи с тем, что норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, а с 11 по 21 июля «Северный поток» остановится на плановые профилактические работы. В 2,9 раза дешевле газа в США — $310 за тысячу кубометров.

газа в США — $310 за тысячу кубометров. На 837 рублей больше самой высокой цены газа «Газпрома» для промышленности — с 1 июля она установлена для регионов Кавказа в размере 5 413 рублей за тысячу кубометров.

самой высокой цены газа «Газпрома» для промышленности — с 1 июля она установлена для регионов Кавказа в размере 5 413 рублей за тысячу кубометров. В 9,1 раза ниже стоимости российского газа для Молдавии в июле — $980 за тысячу кубометров.

Дарья Пинегина