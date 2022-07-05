В Татарстане хотят запретить продажу энергетиков и зажигалок детям

Фото: Антон Журавлев

В Татарстане хотят ограничить продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков и предметов, содержащих сжиженный газ, таких как зажигалки, законопроект внесен депутатами в Госсовет республики.



Согласно пояснительной записке, парламентарии считают регулярное воздействие высоких доз кофеина, содержащихся в энергетиках, опасным для детей и подростков. Указано, что они вызывают депрессию и снижение когнитивных способностей, а еще вызывают склонность к «рискованному поведению, ведущему к наркомании и алкоголизму». По мнению депутатов, беспокойство вызывает возможность неограниченного потребления подростками такой продукции, поскольку эта группа потребителей «не в состоянии контролировать суточное потребление этих напитков».

В Госсовете обеспокоены таким явлением, как сниффинг — когда путем вдыхания углеводородных сжиженных газов достигается состояние токсического опьянения. Эти газы есть в зажигалках и баллончиках для их заправки, баллончиках для работы портативных туристских газовых плит.

Депутаты сообщают, что в Татарстане факты потребления подростками такого газа и летальные исходы фиксируются ежегодно. Так, в Челнах в январе этого года девушка 2009 года рождения скончалась в результате острого отравления бутаном.

В начале июня Государственный совет Татарстана поддержал инициативу детского омбудсмена Ирины Волынец ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

Напомним, в 2015 году в Татарстане запретили продажу алкогольных энергетиков в республике. Под слабоалкогольными тонизирующими напитками понимается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9% объема готовой продукции, содержащая кофеин и другие тонизирующие компоненты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко