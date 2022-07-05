В Татарстане назначили главных полицейских в Апастово и Дрожжаном

Фото: 16.мвд.рф

Сегодня МВД Татарстана сообщило о новых руководящих кадрах в двух районах республики. Отдел по Дрожжановскому району возглавил подполковник Артем Абрамов, ранее работавший на должности замначальника этого отдела.



Прежний начальник Дрожжановского отдела подполковник Раиль Гатауллин переведен на аналогичную должность в Апастовский район, где он когда-то начинал карьеру.

Представляя Абрамова коллективу, замглавы МВД республики генерал-майор Алексей Завгороднев дал понять — смена руководства не должна нарушить темпы работы дрожжановской полиции: «Артема Анатольевича вы все прекрасно знаете, он для вас человек не новый. Он является опытным оперативником и имеет солидный опыт работы. Я уверен, что, возглавив отдел, он в полной мере проявит свой профессионализм и эффективно будет выполнять поставленные задачи».

Артем Анатольевич Абрамов родился в Казани в 1985 году. Окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу начинал в 2007 году в должности оперуполномоченного отдела угрозыска Ново-Савиновского района. Позже работал в подразделениях МВД по РТ, с марта 2021-го и до сего дня занимал должность замначальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Дрожжановскому району. Награжден медалями «За отличие в службе» второй и третьей степени.

Говоря о новой должности Гатауллина, замминистра отметил его богатый опыт руководящей работы и выразил надежду, что это поможет с легкостью влиться в коллектив, успешно выполнять поставленные задачи и занимать передовые позиции.



Раиль Равилович Гатауллин родился в с. Апастово ТАССР в 1977 году. Окончил Казанский юридический институт МВД России. Начиная с 1998 года был следователем в Апастовском отделе МВД Татарстана. Позднее занял там же должность начальника полиции — замначальника районного отдела. Позже возглавлял работу полицейских в Мюслюмово и Дрожжаном. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней.

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Ирина Плотникова