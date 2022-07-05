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Путин запретил выводить за рубеж валютные дивиденды от российских компаний

19:19, 05.07.2022
Путин запретил выводить за рубеж валютные дивиденды от российских компаний
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительственная комиссия может запрещать резидентам России зачислять валюту на зарубежные счета, если средства получены в виде дивидендов от российских компаний. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Правительственная комиссия сможет водить ограничения на зачисление резидентами РФ иностранной валюты на свои зарубежные счета; вводить ограничения на осуществление переводов средств без открытия банковского счета с использованием электронных платежных систем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такие ограничения вводятся, если зачисление валюты связано с перечислением резидентами средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских компаний или при распределении их прибыли.

В конце июня Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны.

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    Татьяна Леухина
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