Путин запретил выводить за рубеж валютные дивиденды от российских компаний

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительственная комиссия может запрещать резидентам России зачислять валюту на зарубежные счета, если средства получены в виде дивидендов от российских компаний. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Правительственная комиссия сможет водить ограничения на зачисление резидентами РФ иностранной валюты на свои зарубежные счета; вводить ограничения на осуществление переводов средств без открытия банковского счета с использованием электронных платежных систем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такие ограничения вводятся, если зачисление валюты связано с перечислением резидентами средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских компаний или при распределении их прибыли.

В конце июня Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны.



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Татьяна Леухина