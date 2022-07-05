«Татэнерго» из-за санкций не может доставить в Россию газовую турбину для модернизации Заинской ГРЭС

«Татэнерго» из-за санкций не может доставить в Россию газовую турбину General Electric для модернизации Заинской ГРЭС (850 МВт). Несмотря на то, что контракт проплачен, оборудование вряд ли будет поставлено, заявлял председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Проект стоимостью 37 млрд рублей хотели запустить в 2025 году. Использовать иностранное оборудование разрешила правительственная комиссия.

По данным источников «Коммерсанта», невозможность привезти оборудование чревато закрытием проекта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Турбины такой мощности в России не производятся. А выполнить такой проект на нескольких российских машинах к 2025 году нереально, отмечается в статье.

General Electric должен был поставить энергоустановку для модернизации Заинской ГРЭС. Тогда предполагалось установить газовую турбину, паровую турбину, генераторы и паровой котел-утилизатор.

Вице-президент General Electric Gas Power Europe Михаэль Рехштайнер тогда отмечал, что поставляемая турбина с КПД 64% является самой мощной в отрасли. Мощность нового энергоблока составит 858 мегаватт (МВт).

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Татьяна Леухина