Драматург из Татарстана проиграл Минкульту суд по субсидиям на кино
«Получателем субсидии допущены нарушения»
Как стало известно «Реальному времени», Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд из-за пропуска срока прекратил производство по апелляционной жалобе Салавата Юзеева, пытавшегося оспорить решение Арбитражного суда Татарстана от 16 июля 2021 года. Тогда был удовлетворен иск Министерства культуры республики к казанскому фонду «Инновация» о взыскании 500 тыс. и 400 тыс. рублей субсидий по двум соглашениям, датированным июлем 2019 года. Эти суммы предназначались на производство двух короткометражек к 200-летию выдающегося татарского просветителя и богослова Шигабутдина Марджани: документальной — «История одной фотографии», и игровой — с рабочим названием «Курьер».
В материалах арбитражного дела говорится, что средства из бюджета республики «в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством», были перечислены вовремя. Чистовой вариант фильма надлежало передать в министерство 15 декабря, а монтажные листы должны были оказаться у заказчика 15 февраля 2020 года. Однако в оговоренный срок «документы, подтверждающие достижение фактических показателей реализации проектов», представлены не были.
Реакции на претензии о возврате субсидий не последовало. Был подан иск в суд. Но и тогда фонд «Инновация» доказательств целевого использования полученных средств не привел. Как ранее рассказывало «Реальное время», о судебной тяжбе, инициированной Минкультом против киностудии «Инновация» Салавата Юзеева и Марины Галицкой (одноименный фонд выступает как юрлицо), последние узнали от корреспондента «Реального времени».
— Это новость. Фильм о Марджани прокатился по многим фестивалям. Фильм «Курьер» тоже сделан и показан, — удивлялся Юзеев.
В Минкульте республики в ответе нашему изданию утверждали, что «получателем субсидии были допущены нарушения в части финансовой отчетности».
«Это просто полнейший произвол...»
В свою очередь Марина Галицкая заявила «Реальному времени», что «это просто полнейший произвол: они (Минкульт республики, — прим. ред.) придумали не принимать бухгалтерские документы».
— У нас же и прокатные удостоверения уже были получены на момент суда. Не только деньги получены, но и формальности исполнены, — утверждает она, замечая, что они публикуются на сайте Министерства культуры России, в открытом доступе, есть и реестр прокатных удостоверений.
Продюсер сообщила, что они будут судиться дальше:
Она предположила, что ответственные за это люди со стороны министерства сделали так «не нарочно, а по собственной некомпетентности», так как кинопроизводство требует этого.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», фонд «Инновация» с заявленной деятельностью в области художественного творчества зарегистрирован 16 лет назад. Занимается деятельностью в области художественного творчества, а также имеет 14 дополнительных видов деятельности, в том числе производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ и их распространение. По итогам прошлого года фонд был убыточным.
Гендиректор — продюсер Марина Галицкая. Она же, наряду с известным татарстанским режиссером и драматургом Салаватом Юзеевым, значится как соучредитель студии. Работы творческого тандема и семейной пары Юзеева и Галицкой хорошо известны в Татарстане и за его пределами. Студия «Инновация» выпустила такие картины, как «Не уйдем», «Татары в Германии» и «Плетцензее — театр смерти».
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