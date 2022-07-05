Драматург из Татарстана проиграл Минкульту суд по субсидиям на кино

Фото: vk.com/kazanfilmfest (Салават Юзеев и Марина Галицкая)

«Получателем субсидии допущены нарушения»

Как стало известно «Реальному времени», Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд из-за пропуска срока прекратил производство по апелляционной жалобе Салавата Юзеева, пытавшегося оспорить решение Арбитражного суда Татарстана от 16 июля 2021 года. Тогда был удовлетворен иск Министерства культуры республики к казанскому фонду «Инновация» о взыскании 500 тыс. и 400 тыс. рублей субсидий по двум соглашениям, датированным июлем 2019 года. Эти суммы предназначались на производство двух короткометражек к 200-летию выдающегося татарского просветителя и богослова Шигабутдина Марджани: документальной — «История одной фотографии», и игровой — с рабочим названием «Курьер».

В материалах арбитражного дела говорится, что средства из бюджета республики «в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством», были перечислены вовремя. Чистовой вариант фильма надлежало передать в министерство 15 декабря, а монтажные листы должны были оказаться у заказчика 15 февраля 2020 года. Однако в оговоренный срок «документы, подтверждающие достижение фактических показателей реализации проектов», представлены не были.

Реакции на претензии о возврате субсидий не последовало. Был подан иск в суд. Но и тогда фонд «Инновация» доказательств целевого использования полученных средств не привел. Как ранее рассказывало «Реальное время», о судебной тяжбе, инициированной Минкультом против киностудии «Инновация» Салавата Юзеева и Марины Галицкой (одноименный фонд выступает как юрлицо), последние узнали от корреспондента «Реального времени».

— Это новость. Фильм о Марджани прокатился по многим фестивалям. Фильм «Курьер» тоже сделан и показан, — удивлялся Юзеев.

В Минкульте республики в ответе нашему изданию утверждали, что «получателем субсидии были допущены нарушения в части финансовой отчетности».

Фото: vk.com/marjanimovie

«Это просто полнейший произвол...»

Драматург снова подтвердил — они не явились в Арбитражный суд из-за того, что не получали соответствующую информацию: «Таким образом, защищать нас было некому, хотя все аргументы на нашей стороне: фильмы сняты, прокатаны и прочее». Юзеев заметил, что в кино возможные задержки — обычное дело. Тем более что это был год пандемии: «До суда дело обычно никогда не доводится, а здесь ни с того ни с сего, не предупредив…»

В свою очередь Марина Галицкая заявила «Реальному времени», что «это просто полнейший произвол: они (Минкульт республики, — прим. ред.) придумали не принимать бухгалтерские документы».

— У нас же и прокатные удостоверения уже были получены на момент суда. Не только деньги получены, но и формальности исполнены, — утверждает она, замечая, что они публикуются на сайте Министерства культуры России, в открытом доступе, есть и реестр прокатных удостоверений.

Продюсер сообщила, что они будут судиться дальше:

— Выхода нет. Эта история портит нам репутацию. [Дело предстает так, что] нам дали денег, а мы фильмы не сняли. На самом деле и сняли, и еще приз получили, и обе короткометражки на фестивалях были показаны. Но они (Минкульт республики, — прим. ред.) могут купить у нас авторские права, потому что их в соглашении они тоже не прописали.

Она предположила, что ответственные за это люди со стороны министерства сделали так «не нарочно, а по собственной некомпетентности», так как кинопроизводство требует этого.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», фонд «Инновация» с заявленной деятельностью в области художественного творчества зарегистрирован 16 лет назад. Занимается деятельностью в области художественного творчества, а также имеет 14 дополнительных видов деятельности, в том числе производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ и их распространение. По итогам прошлого года фонд был убыточным.

Гендиректор — продюсер Марина Галицкая. Она же, наряду с известным татарстанским режиссером и драматургом Салаватом Юзеевым, значится как соучредитель студии. Работы творческого тандема и семейной пары Юзеева и Галицкой хорошо известны в Татарстане и за его пределами. Студия «Инновация» выпустила такие картины, как «Не уйдем», «Татары в Германии» и «Плетцензее — театр смерти».

Любовь Шебалова