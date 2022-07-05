Новый ИТ-парк в центре Казани оценили в 4 миллиарда
Контракт получил «Евростройхолдинг+»
В Казани реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки ИТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиарда рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+», выяснило «Реальное время».
Финансируют работы, которые уже активно ведутся, из бюджета Татарстана. Контракт с компанией «Евростройхолдинг+», которая в республике занималась такими объектами, как Присутственные места в Казанском кремле, лечебно-реабилитационный центр на территории горбольницы №7 и так далее, заключил Главстрой республики.
Контракт заключен 1 июля. С этой же даты «Евростройхолдинг+» обязался приступить к работам на территории бывшей фабрики «Спартак». Дедлайн, который поставили перед компанией, — 30 октября. При этом стоит напомнить, что президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача открыть новый ИТ-парк на Спартаковской ко Дню республики, то есть к 30 августа.
Объем внутренних отделочных работ оценивается в 527,2 миллиона рублей. На устройство внутренних санитарно-технических систем требуется 685,6 миллиона рублей.
Объем общестроительных работ с инженерными коммуникациями по объему существующего здания оценивают в 120 434 «квадрата». Они потребуют более 863,3 миллиона рублей. Аналогичные работы, но в новом здании оценили почти в 539,7 миллиона. Площадь составляет 109 642 кв. м.
Комплекс инженерного оборудования для нового здания оценили в 306,66 миллиона рублей, технологического оборудования (мебели) для старого объекта — в 237,5 миллиона, а для нового — в 183,3 миллиона.
Электромонтажные работы в существующем здании потребуют 148,8 миллиона рублей, в новом — почти 95,7 миллиона. Также на объекте запланированы работы по устройству слаботочных систем. В общей сложности на два здания выделят более 563 миллионов рублей.
Отдельным пунктом идет инженерное обеспечение. Так, комплекс работ по устройству наружных инженерных сетей потребует почти 191,8 миллиона рублей, по благоустройству — 54,2 миллиона. Прочие работы оценили в 84,3 миллиона, а проектные и изыскательские — в 64,6 миллиона.
IT-парк откроют в текущем году
Напомним, новый ИТ-парк на месте бывшей фабрики «Спартак» должен стать частью IT-квартала. При рассмотрении проекта было много вопросов по объемно-пространственному решению и композиции объекта. Звучали пожелания отработать его в комплексе со всем кварталом.
Создаваемый ИТ-парк получил имя советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева. С идеей увековечить его память в прошлом году выступил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
На сегодняшний день работы на территории бывшей фабрики «Спартак» продолжаются. В апреле сообщалось, что в строительстве задействовали 364 человека.
Работы на объекте ведутся в соответствии с планом, докладывали президенту Татарстана Рустаму Минниханову в апреле. При этом Айрат Хайруллин в мае не дал твердого ответа, откроется ли объект в здании бывшей обувной фабрики «Спартак» ко Дню республики.
— Все должно идти своим чередом, я уверен, что IT-парк откроют в текущем году. Процесс налажен таким образом, чтобы свои двери он открыл как можно скорее, — заявил Хайруллин в ответ на вопрос, откроют ли новый ИТ-парк к 30 августа.
Шоурумы, барбершоп и химчистка
В мае директор IT-парка Александр Борисов рассказал, что площадь нового корпуса составит 43,3 тыс. кв. м, что в полтора раза больше нынешнего здания технопарка. Состоять он будет из двух блоков, один из которых построят непосредственно на территории «Спартака», а второй — рядом.
Соединять здания будет переход, а между блоками расположится общественное пространство. Всего новый корпус IT-парка обеспечит рабочими местами около 3 тысяч человек.
На первом этаже нового корпуса расположатся общедоступные объекты. К ним относятся почта, магазин, заведения общественного питания, аптека, барбершоп и химчистка для кроссовок.
Выбирали наполнение резиденты технопарка. Основным требованием к арендаторам будет использование инноваций, что позволит сделать шоурум из первого этажа нового корпуса
На втором этаже разместят бизнес-инкубатор, конференц-зал, цифровую библиотеку, коворкинг, киберполигон, а также офисы и террасы. Начиная с третьего этажа в новом корпусе будут офисы для резидентов. Площадь будет зависеть от этажа: чем выше — тем больше помещения.
Глава Минцифры Татарстана уточнял, что в новом ИТ-парке «потусить» сможет каждый желающий:
— Мы ставили задачу перед нашими архитекторами, чтобы IT-парк, о котором мы говорим, вписался в городскую инфраструктуру, это раз. Если вы обратите внимание, там такие заборы находятся, на эту территорию попасть невозможно. Там не будет никаких заборов, там будет хорошо сделана прилегающая площадь, и самая фишка в том, что между улицей Марждани и Спартаковской тот главный наш холл, который будет находиться, он будет иметь сквозной проход. И ты можешь быть не айтишником, ты можешь вообще не иметь отношения к IT, но ты сможешь найти возможность посетить всю необходимую инфраструктуру, — рассказывал Айрат Хайруллин.
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комментарии
ИТ парки не нужны вообще. никому нигде на земле.
У нас тарифы на ЖКХ повышают водопровод гнилой а здесь такие деньги ЗАЗРЯ ТРАТЯТ! НАШИ ДЕНЬГИНАШИ!!!!! все деньги в государстве это деньги налогоплательщиков!
убили хороший завод и стали откровенно фигню развивать
все это
поймите все ваши новации ит парки иннполисы и прочеее ЭТОЧУШЬ и показывает весьма затейливое исмешное устройство ваших мозгов
уверенв сокром времени н аместе иннполис абудет животноводческий комплекс все ваши ИТ парки будут закрыт 708 завод вернется в помещение технопарка надо передовой военый радиоэлектроный завод убрали ну кто вы?! откерыть офисы вместо производственных цехов?!
ну ктовы после этого!!всё будет убрано! всё! те кто седня открывает будет лично ручками все это сносить!! ФАБРИКА НУЖНА а ваши новации ненужны!
Апока смешно отвас вы прсото смешные своими новациями ...
ну вот к примеру я работаю удалённо. дома. работаю под объективом веб камеры. с тьютором который задачу ставит и смотрит что я делаю я в свою очередь ему вопросы задаю. И где здесь коворкинг может вписаться?
Да те вопросы которыми я занимаюсь являются коммерческой тайной.
все что я пишу принадлежит фирме. Да всё общение происходит на английском. В час платят начиная от 700 рублей.Штрафы большие от 5 тысяч рублей
если с похмелья часто в туалет ходишь долго обедаешь за все вычитают.
у меня где то тысяч 12 на штрафы уходит. в месяц. как это всё уместится в ИТ парк? Деньги выводим через турецкие банки .карточка не на моё имя.
и все это слить?
пишем на СИ++ иногда хаскелл( вот убей не пойму зачем простые мат программы правда заковыристые ну типа систем дифуров в частных производных числом переменных до ста и более)
технологические программы.
я считаю что ...вообщем если бы не родители жены они просто старенькие м ы бы давно переехали бы в турцию. под сорок возраст