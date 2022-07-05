Новый ИТ-парк в центре Казани оценили в 4 миллиарда

Контракт получил «Евростройхолдинг+»

В Казани реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки ИТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиарда рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+», выяснило «Реальное время».

Финансируют работы, которые уже активно ведутся, из бюджета Татарстана. Контракт с компанией «Евростройхолдинг+», которая в республике занималась такими объектами, как Присутственные места в Казанском кремле, лечебно-реабилитационный центр на территории горбольницы №7 и так далее, заключил Главстрой республики.



Фото: realnoevremya.ru

Контракт заключен 1 июля. С этой же даты «Евростройхолдинг+» обязался приступить к работам на территории бывшей фабрики «Спартак». Дедлайн, который поставили перед компанией, — 30 октября. При этом стоит напомнить, что президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача открыть новый ИТ-парк на Спартаковской ко Дню республики, то есть к 30 августа.

Фото: realnoevremya.ru

Объем внутренних отделочных работ оценивается в 527,2 миллиона рублей. На устройство внутренних санитарно-технических систем требуется 685,6 миллиона рублей.

Объем общестроительных работ с инженерными коммуникациями по объему существующего здания оценивают в 120 434 «квадрата». Они потребуют более 863,3 миллиона рублей. Аналогичные работы, но в новом здании оценили почти в 539,7 миллиона. Площадь составляет 109 642 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru

Комплекс инженерного оборудования для нового здания оценили в 306,66 миллиона рублей, технологического оборудования (мебели) для старого объекта — в 237,5 миллиона, а для нового — в 183,3 миллиона.

Электромонтажные работы в существующем здании потребуют 148,8 миллиона рублей, в новом — почти 95,7 миллиона. Также на объекте запланированы работы по устройству слаботочных систем. В общей сложности на два здания выделят более 563 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Отдельным пунктом идет инженерное обеспечение. Так, комплекс работ по устройству наружных инженерных сетей потребует почти 191,8 миллиона рублей, по благоустройству — 54,2 миллиона. Прочие работы оценили в 84,3 миллиона, а проектные и изыскательские — в 64,6 миллиона.

IT-парк откроют в текущем году

Напомним, новый ИТ-парк на месте бывшей фабрики «Спартак» должен стать частью IT-квартала. При рассмотрении проекта было много вопросов по объемно-пространственному решению и композиции объекта. Звучали пожелания отработать его в комплексе со всем кварталом.



Создаваемый ИТ-парк получил имя советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева. С идеей увековечить его память в прошлом году выступил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день работы на территории бывшей фабрики «Спартак» продолжаются. В апреле сообщалось, что в строительстве задействовали 364 человека.

Работы на объекте ведутся в соответствии с планом, докладывали президенту Татарстана Рустаму Минниханову в апреле. При этом Айрат Хайруллин в мае не дал твердого ответа, откроется ли объект в здании бывшей обувной фабрики «Спартак» ко Дню республики.

— Все должно идти своим чередом, я уверен, что IT-парк откроют в текущем году. Процесс налажен таким образом, чтобы свои двери он открыл как можно скорее, — заявил Хайруллин в ответ на вопрос, откроют ли новый ИТ-парк к 30 августа.

Фото: realnoevremya.ru

Шоурумы, барбершоп и химчистка

В мае директор IT-парка Александр Борисов рассказал, что площадь нового корпуса составит 43,3 тыс. кв. м, что в полтора раза больше нынешнего здания технопарка. Состоять он будет из двух блоков, один из которых построят непосредственно на территории «Спартака», а второй — рядом.

Соединять здания будет переход, а между блоками расположится общественное пространство. Всего новый корпус IT-парка обеспечит рабочими местами около 3 тысяч человек.

Фото: vk.com/it_park

На первом этаже нового корпуса расположатся общедоступные объекты. К ним относятся почта, магазин, заведения общественного питания, аптека, барбершоп и химчистка для кроссовок.

Выбирали наполнение резиденты технопарка. Основным требованием к арендаторам будет использование инноваций, что позволит сделать шоурум из первого этажа нового корпуса



Фото: vk.com/it_park

На втором этаже разместят бизнес-инкубатор, конференц-зал, цифровую библиотеку, коворкинг, киберполигон, а также офисы и террасы. Начиная с третьего этажа в новом корпусе будут офисы для резидентов. Площадь будет зависеть от этажа: чем выше — тем больше помещения.

Фото: vk.com/it_park

Глава Минцифры Татарстана уточнял, что в новом ИТ-парке «потусить» сможет каждый желающий:



— Мы ставили задачу перед нашими архитекторами, чтобы IT-парк, о котором мы говорим, вписался в городскую инфраструктуру, это раз. Если вы обратите внимание, там такие заборы находятся, на эту территорию попасть невозможно. Там не будет никаких заборов, там будет хорошо сделана прилегающая площадь, и самая фишка в том, что между улицей Марждани и Спартаковской тот главный наш холл, который будет находиться, он будет иметь сквозной проход. И ты можешь быть не айтишником, ты можешь вообще не иметь отношения к IT, но ты сможешь найти возможность посетить всю необходимую инфраструктуру, — рассказывал Айрат Хайруллин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина