Здания комплекса «Дуслык» в Казани отремонтируют под образовательный центр «Сириус»

«Дуслык» действует и работает, просто там ремонт»

В Казани здания оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра, расположенные по улице Прибольничной, 15, капитально отремонтируют для создания регионального образовательного центра «Сириус». На эти цели потратят более 18,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

В здании необходимо выполнить комплекс работ, касающихся архитектурных и конструктивных решений, устройства систем внутреннего электроснабжения и внутренних водоснабжения и канализации. Также подрядчик должен заняться устройством сетей связи, систем отопления, вентиляции, пожарной сигнализации и наружных сетей.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Работы требуется завершить до 1 декабря 2022 года.

Напомним, в конце мая 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, которым предусматривалось создание в республике регионального центра одаренных детей по модели «Сириуса».

2 июля 2019 года Кабмин Татарстана издал постановление о создании центра и определил для него опорную площадку — оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» в Дербышках, рассказывал «Реальному времени» Айдар Акмалов, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов», на базе которого реализуется проект. Основной учебной базой выбрали здание политехнического колледжа на улице Малой Армавирской в Авиастроительном районе Казани.

— С тех пор было принято еще несколько важных решений. На улице Малой Армавирской был отремонтирован политехнический техникум, двухэтажное здание. Там создан лабораторный корпус. Это помещение в безвозмездном пользовании «Университета талантов», а оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» действует и работает, просто там делаем ремонт, — рассказал сегодня «Реальному времени» Айдар Акмалов.

Напомним, в феврале 2021-го Елена Шмелева осмотрела в Казани лабораторный корпус Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели «Сириуса». Оборудование для него приобрели по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Фото: пресс-служба «Университета талантов»

«Стены не рушат»

Как рассказала «Реальному времени» директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова, сейчас в «Дуслыке» проходят профильные смены, ремонт на данный момент не ведется — он продолжится в сентябре.

— Мы, «Дуслык», являемся опорной площадкой «Сириуса», и в рамках этого было закуплено оборудование по таким направлениям, как искусство, спорт и наука.... Будут ремонтные работы в кабинетах для размещения лабораторного оборудования. В третьем корпусе у нас размещается именно оборудование по искусству. У нас там музыкальные инструменты, фортепиано, гитары и так далее. Там не такой сильный ремонт. Стены уж не рушат, но делают так, чтобы можно было правильно разместить это оборудование, — сообщила она.

Фото: vk.com/siriusdeti

На сайте «Университета талантов» указано, что центр работает на основании Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана «Перспектива», госпрограммы «Стратегическое управление талантами в РТ на 2015—2022 годы», устава «Университета талантов» и положения о Республиканском центре.

Приехать в центр могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет, которые отличились успехами в науке, искусстве и спорте. Они должны быть гражданами России.



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Татьяна Демина