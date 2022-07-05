Здания комплекса «Дуслык» в Казани отремонтируют под образовательный центр «Сириус»
«Дуслык» действует и работает, просто там ремонт»
В Казани здания оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра, расположенные по улице Прибольничной, 15, капитально отремонтируют для создания регионального образовательного центра «Сириус». На эти цели потратят более 18,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.
В здании необходимо выполнить комплекс работ, касающихся архитектурных и конструктивных решений, устройства систем внутреннего электроснабжения и внутренних водоснабжения и канализации. Также подрядчик должен заняться устройством сетей связи, систем отопления, вентиляции, пожарной сигнализации и наружных сетей.
Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Работы требуется завершить до 1 декабря 2022 года.
Напомним, в конце мая 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, которым предусматривалось создание в республике регионального центра одаренных детей по модели «Сириуса».
2 июля 2019 года Кабмин Татарстана издал постановление о создании центра и определил для него опорную площадку — оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» в Дербышках, рассказывал «Реальному времени» Айдар Акмалов, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов», на базе которого реализуется проект. Основной учебной базой выбрали здание политехнического колледжа на улице Малой Армавирской в Авиастроительном районе Казани.
— С тех пор было принято еще несколько важных решений. На улице Малой Армавирской был отремонтирован политехнический техникум, двухэтажное здание. Там создан лабораторный корпус. Это помещение в безвозмездном пользовании «Университета талантов», а оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» действует и работает, просто там делаем ремонт, — рассказал сегодня «Реальному времени» Айдар Акмалов.
Напомним, в феврале 2021-го Елена Шмелева осмотрела в Казани лабораторный корпус Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели «Сириуса». Оборудование для него приобрели по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
«Стены не рушат»
Как рассказала «Реальному времени» директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова, сейчас в «Дуслыке» проходят профильные смены, ремонт на данный момент не ведется — он продолжится в сентябре.
— Мы, «Дуслык», являемся опорной площадкой «Сириуса», и в рамках этого было закуплено оборудование по таким направлениям, как искусство, спорт и наука.... Будут ремонтные работы в кабинетах для размещения лабораторного оборудования. В третьем корпусе у нас размещается именно оборудование по искусству. У нас там музыкальные инструменты, фортепиано, гитары и так далее. Там не такой сильный ремонт. Стены уж не рушат, но делают так, чтобы можно было правильно разместить это оборудование, — сообщила она.
На сайте «Университета талантов» указано, что центр работает на основании Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана «Перспектива», госпрограммы «Стратегическое управление талантами в РТ на 2015—2022 годы», устава «Университета талантов» и положения о Республиканском центре.
Приехать в центр могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет, которые отличились успехами в науке, искусстве и спорте. Они должны быть гражданами России.
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