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Один работающий компьютер и молчание сотрудников — обстановка в казанской IKEA

12:55, 05.07.2022 6
Один работающий компьютер и молчание сотрудников — обстановка в казанской IKEA
Фото: Максим Кокунин

Шведская компания IKEA объявила о распродаже с 5 июля. Проблемы с сайтом начались уже сегодняшней ночью. Корреспондент «Реального времени» побывал в казанском магазине компании.

Очередей как таковых в магазине не наблюдается, что ожидаемо — покупатели из-за проблем с сайтом не смогли сделать заказ. Сотрудники же на многие вопросы о товарах ответить не могут. Так, например, на вопрос, есть ли на складе тот или иной товар, отвечали, что не знают, посмотреть можно лишь на сайте.

Фото: Максим Кокунин

При этом сказать, когда заработает сайт, а также о причинах его «падения», тоже не могут. По их словам, клиентам остается только ждать:

— Сайт не работает, это не профилактические работы. Чтобы сделать заказ, надо ждать, когда заработает сайт, и только ждать. Все ждут, покупки можно будет сделать только онлайн. Офлайн — нет, оплата только по карте. Ждите, когда заработает сайт, — сказал корреспонденту один из сотрудников.

Из-за проблем с доступом к сайту около магазина установили компьютеры — предполагается, что заказ можно сделать с них. Однако из всех компьютеров в обеденное время работал лишь один, возле него наблюдалась небольшая очередь. На остальных компьютерах можно было лишь запустить игру.

Фото: Максим Кокунин

Пункты выдачи товара работали — люди направлялись в них в основном, чтобы задать вопросы сотрудникам. Известно, что над уже полученными заказами сотрудники работают вручную.

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  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин
  • Максим Кокунин

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Никуда она не уходит. Розничный бизнес НА ПАУЗЕ.
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    Анонимно 15:34
    было бы хорошо, если так
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  • Анонимно 15:34
    я так и знала что так будет, у них и в мирное время сайт сбоил, что уж говорить про наплыв
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    Анонимно 17:25
    полный облом
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  • Анонимно 17:25
    да ну, не распродажа а цирк какой-то
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  • Анонимно 18:27
    Сидела всю ночь, не выспалась. Это издевательство. Можно же было предположить, что наплыв будет и как-то подстраховаться
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