Один работающий компьютер и молчание сотрудников — обстановка в казанской IKEA
Шведская компания IKEA объявила о распродаже с 5 июля. Проблемы с сайтом начались уже сегодняшней ночью. Корреспондент «Реального времени» побывал в казанском магазине компании.
Очередей как таковых в магазине не наблюдается, что ожидаемо — покупатели из-за проблем с сайтом не смогли сделать заказ. Сотрудники же на многие вопросы о товарах ответить не могут. Так, например, на вопрос, есть ли на складе тот или иной товар, отвечали, что не знают, посмотреть можно лишь на сайте.
При этом сказать, когда заработает сайт, а также о причинах его «падения», тоже не могут. По их словам, клиентам остается только ждать:
— Сайт не работает, это не профилактические работы. Чтобы сделать заказ, надо ждать, когда заработает сайт, и только ждать. Все ждут, покупки можно будет сделать только онлайн. Офлайн — нет, оплата только по карте. Ждите, когда заработает сайт, — сказал корреспонденту один из сотрудников.
Из-за проблем с доступом к сайту около магазина установили компьютеры — предполагается, что заказ можно сделать с них. Однако из всех компьютеров в обеденное время работал лишь один, возле него наблюдалась небольшая очередь. На остальных компьютерах можно было лишь запустить игру.
Пункты выдачи товара работали — люди направлялись в них в основном, чтобы задать вопросы сотрудникам. Известно, что над уже полученными заказами сотрудники работают вручную.
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