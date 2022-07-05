Один работающий компьютер и молчание сотрудников — обстановка в казанской IKEA

Фото: Максим Кокунин

Шведская компания IKEA объявила о распродаже с 5 июля. Проблемы с сайтом начались уже сегодняшней ночью. Корреспондент «Реального времени» побывал в казанском магазине компании.



Очередей как таковых в магазине не наблюдается, что ожидаемо — покупатели из-за проблем с сайтом не смогли сделать заказ. Сотрудники же на многие вопросы о товарах ответить не могут. Так, например, на вопрос, есть ли на складе тот или иной товар, отвечали, что не знают, посмотреть можно лишь на сайте.

Фото: Максим Кокунин

При этом сказать, когда заработает сайт, а также о причинах его «падения», тоже не могут. По их словам, клиентам остается только ждать:

— Сайт не работает, это не профилактические работы. Чтобы сделать заказ, надо ждать, когда заработает сайт, и только ждать. Все ждут, покупки можно будет сделать только онлайн. Офлайн — нет, оплата только по карте. Ждите, когда заработает сайт, — сказал корреспонденту один из сотрудников.

Из-за проблем с доступом к сайту около магазина установили компьютеры — предполагается, что заказ можно сделать с них. Однако из всех компьютеров в обеденное время работал лишь один, возле него наблюдалась небольшая очередь. На остальных компьютерах можно было лишь запустить игру.

Фото: Максим Кокунин

Пункты выдачи товара работали — люди направлялись в них в основном, чтобы задать вопросы сотрудникам. Известно, что над уже полученными заказами сотрудники работают вручную.

1 / 11 Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».