На казанских сетях водоснабжения с 2010 года произошло более 14 тысяч аварий

Фото: скриншот трансляции

С 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Римма Гарипова.

— Общая потребность на восстановление инфраструктуры по грубым оценкам составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется порядка 40 миллиардов рублей, — сообщила она.

Количество разрушений на сетях водоснабжения за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Только за пять месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году казанский «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора. За десять лет на нем произошел 41 провал.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина