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На казанских сетях водоснабжения с 2010 года произошло более 14 тысяч аварий

10:59, 05.07.2022 5
На казанских сетях водоснабжения с 2010 года произошло более 14 тысяч аварий
Фото: скриншот трансляции

С 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Римма Гарипова.

— Общая потребность на восстановление инфраструктуры по грубым оценкам составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется порядка 40 миллиардов рублей, — сообщила она.

Количество разрушений на сетях водоснабжения за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Только за пять месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году казанский «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора. За десять лет на нем произошел 41 провал.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:04
    Федеральное финансирование нужно каждому старому городу, на советском наследии долго не вытянуть.
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  • Анонимно 13:19
    Удивительно, что по наличии таких крупных проблем, федеральный центр не выделяет средств на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации. Очевидно же, что без капремонта и за елны некоторых частей не обойтись.
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    Анонимно 17:43
    В РТ достаточно денег причем здесь федералы? Сами сами господа! хотите снаселения собрать? повысив чрезмерно тарифы невыйдет!!! в ыгоспода должны забыть о зоппаках об ИТ парках об набережных ипрочей чепухе ВАША задач анепарки зоопарки а инженерные сети и соц вопросы!! непонимаете?? НУ федералы просто уволят вас. всех!

    А ДЕНЕЖКИ ИЗВНИТЕ н а зоопарки не надо расходывать! так тебе понянтно?
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  • Анонимно 14:18
    Ужс!!! 14 тыщ аварий! Это же сколько раз отключать воду, сколько раз копать и ремонтировать! Если фед центр ничего не предпринимает, не можем ли мы сами как-то поспособствовать выделению средств?
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    Анонимно 17:40
    а все деньги на парки на ИТ парки н а технопарки уходят на набережные.
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